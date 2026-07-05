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Mexico tăng cường an ninh trước trận đấu với Anh tại World Cup 2026

Chủ Nhật, 07:36, 05/07/2026
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VOV.VN - Trước trận đấu giữa Mexico và Anh tại World Cup 2026 trên sân Azteca, chính quyền Mexico tăng cường mạnh mẽ các biện pháp an ninh, kiểm soát đám đông và phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn người hâm mộ sau lo ngại về nguy cơ tái diễn sự cố hỗn loạn.

Theo kế hoạch, trận đấu sẽ diễn ra tại sân Azteca ở thủ đô Mexico City vào ngày 5/7, nơi được dự báo sẽ đón hàng chục nghìn cổ động viên đổ về các khu vực quanh sân vận động cũng như các điểm xem bóng đá công cộng.

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Mexico triển khai gần 100.000 nhân viên an ninh bảo đảm an toàn cho World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và y tế đã được tăng cường tại các quảng trường, ga tàu điện ngầm và những khu vực tập trung đông người. Chính quyền địa phương cũng chuẩn bị các phương án phân luồng giao thông, kiểm soát đám đông và ứng phó khẩn cấp nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự như những ngày vừa qua.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng lên tiếng kêu gọi người dân cổ vũ đội tuyển quốc gia một cách văn minh và có trách nhiệm. Bà khuyến cáo người hâm mộ hạn chế sử dụng đồ uống có cồn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tránh chen lấn tại các địa điểm công cộng. Nhà chức trách nhấn mạnh mục tiêu vừa tạo nên bầu không khí lễ hội bóng đá sôi động, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Bên cạnh áp lực về an ninh, công tác tổ chức trận đấu còn đối mặt với nhiều thách thức khác. Dự báo thời tiết cho thấy Mexico City có khả năng xuất hiện mưa lớn và dông trong ngày thi đấu. Tuy nhiên, FIFA cho biết hiện chưa có kế hoạch điều chỉnh lịch hoặc giờ bóng lăn. Ban tổ chức đang theo dõi sát diễn biến thời tiết và sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó nếu điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

 

Quang Trung/VOV-Washington
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