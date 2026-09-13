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Nam Phi kêu gọi BRICS thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu

Chủ Nhật, 08:36, 13/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 12/9 kêu gọi các nước BRICS tăng cường chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu, nhấn mạnh tiếng nói của châu Phi và các nước Nam bán cầu cần được phản ánh đầy đủ trong quá trình định hình trật tự quốc tế tương lai.

Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Nam Phi, phát biểu tại một phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở New Delhi, Ấn Độ, Tổng thống Cyril Ramaphosa cảnh báo vai trò của Liên hợp quốc và nền tảng của chủ nghĩa đa phương đang bị đe dọa khi các thể chế và quy tắc đa phương bị “phớt lờ và làm suy yếu”.

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Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại một cuộc họp trong khuôn khổ Thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ (Ảnh: ANI)

Nhà lãnh đạo Nam Phi khẳng định nước này ủng hộ một hệ thống toàn cầu có tính dự báo, dựa trên luật pháp quốc tế và lấy Hiến chương Liên hợp quốc làm nền tảng. Theo ông, một trật tự dựa trên nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các nước, bất kể lớn hay nhỏ.

Tổng thống Ramaphosa cho rằng BRICS cần tiếp tục duy trì tiếng nói thống nhất trong thúc đẩy cải cách, chứng minh những kết quả thiết thực của hợp tác đa phương, đồng thời góp phần xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng hơn, có trách nhiệm giải trình cao hơn và hướng tới phát triển.

Hoàng Nguyễn/VOV1
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