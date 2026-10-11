Theo cảnh sát của thành phố Erie, vụ xả súng xảy ra tối 9/10 tại một khu dân cư trên đường Perry. Cảnh sát được gọi tới hiện trường sau khi nhân chứng báo nhìn thấy một người đàn ông nổ súng rồi đi vào một ngôi nhà. Vụ việc sau đó dẫn tới tình trạng đối đầu với lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ xả súng tại Pennsylvania (Mỹ) khiến 9 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã tử vong. Nhà chức trách nói hiện không còn mối đe dọa đối với cộng đồng. Danh tính các nạn nhân và nghi phạm chưa được công bố, trong khi động cơ vụ tấn công vẫn đang được điều tra.

Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro xác nhận có 9 người thiệt mạng và bày tỏ chia buồn với các gia đình nạn nhân. Cảnh sát trưởng nói thành phố chưa từng chứng kiến mức độ mất mát và tàn phá như vụ việc này trong nhiều năm qua, đồng thời gọi hoàn cảnh vụ án là “vô cùng đau lòng”.

Các nguồn tin địa phương cho biết trong số nạn nhân có ít nhất 2 trẻ em. Hiện trường vẫn được phong tỏa trong nhiều giờ để lực lượng điều tra thu thập chứng cứ và xác định diễn biến chính xác của vụ nổ súng.