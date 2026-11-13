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Xả súng tại Washington DC (Mỹ), ít nhất 6 người thương vong

Thứ Sáu, 05:27, 13/11/2026
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VOV.VN - Một vụ xả súng xảy ra sáng 12/11 tại phía tây bắc thủ đô Washington D.C. của Mỹ, khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương. Nghi phạm sau đó được xác nhận đã tử vong.

Theo Quyền Giám đốc Sở Cảnh sát thủ đô Washington D.C. Jeffery Carroll, ngay trước 8 giờ sáng, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ xả súng bên trong phòng tập tại khu số 1500 trên đường 15. Các sĩ quan được điều động và có mặt trong vòng 30 giây, phát hiện một người đàn ông bị trúng đạn. Cùng lúc, cảnh sát tiếp tục nhận nhiều cuộc gọi báo có thêm tiếng súng và nạn nhân.

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Ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ xả súng tại Washington. Ảnh: Quang Trung

Vụ nổ súng bắt đầu tại phòng tập VIDA, gần giao lộ đường 15 và đường P. Một người đàn ông, được cho là quản lý phòng tập đã thiệt mạng, bốn người khác bị thương được đưa đến bệnh viện, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát đã triển khai lực lượng rà soát hiện trường, kiểm tra tòa nhà nơi xảy ra vụ việc và một tòa nhà căn hộ trong cùng khu vực để truy tìm nghi phạm. Tuy nhiên, nghi phạm đã tự sát ngay sau đó..

Giới chức cho biết nghi phạm sống trong một căn hộ tại tòa nhà và là hội viên của phòng tập. Nghi phạm được cho là đang có tranh chấp pháp lý với người quản lý và nhắm vào người quản lý trong vụ tấn công.

Quyền Giám đốc Sở Cảnh sát Washington D.C. Jeffery Carroll cho biết: “Cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu. Dựa trên thông tin nhận dạng, chúng tôi biết nghi phạm là nam giới da trắng và đã có manh mối về danh tính người này. Chúng tôi cho rằng có mâu thuẫn nào đó liên quan đến tòa nhà căn hộ, nhưng hiện chưa có thêm thông tin. Vấn đề này sẽ tiếp tục được điều tra”.

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Xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon (Mỹ), khiến nhiều người, trong đó có trẻ em, thương vong. Nghi phạm bị bắn chết tại hiện trường. Theo CNN vụ việc khiến 1 người lớn và 3 trẻ em thiệt mạng.

Quang Trung/VOV-Washington
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