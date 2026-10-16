Theo cảnh sát địa phương, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 13h ngày 15/10 (giờ địa phương). Hiện chưa rõ nghi phạm có nằm trong số những người thiệt mạng được các hãng tin thống kê hay không. Theo CBS News đưa tin nghi phạm 16 tuổi.

Xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ, 4 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Cảnh sát thành phố Bend, nơi có khoảng 100.000 dân ở khu vực miền Trung bang Oregon, cách thành phố Portland khoảng 280 km về phía Đông Nam, cho biết cuộc gọi đầu tiên báo về vụ việc thông tin rằng một người đàn ông chưa rõ danh tính đã nổ súng vào một chiếc ô tô tại trường tiểu học Silver Rail.

Khi có mặt tại hiện trường chỉ vài giây sau đó, các sĩ quan phát hiện nghi phạm đã bị bắn chết. Theo thông báo của cảnh sát, người nổ súng có thể đã bị một người có mặt tại hiện trường bắn hạ.

Bà Sheila Miller, người phát ngôn Sở Cảnh sát thành phố Bend, cho biết các điều tra viên chưa xác định được ai là người đã bắn nghi phạm.

Bà Miller thông tin ít nhất 2 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, song bà chưa nắm được tình trạng sức khỏe của họ. Trong thông báo đăng tải sau đó trên mạng, cảnh sát xác nhận có nhiều nạn nhân, trong đó ít nhất 2 người phải nhập viện. Trẻ em nằm trong số những người bị thương vong.

Trường tiểu học Silver Rail giảng dạy từ lớp mẫu giáo đến lớp 5, với học sinh chủ yếu trong độ tuổi từ 5 đến 11. Theo bà Miller, trường hiện có khoảng 450 học sinh và 40 nhân viên.

Hạ nghị sĩ Mỹ Maxine Dexter, một bác sĩ đại diện cho một khu vực phía Đông sông Willamette thuộc thành phố Portland, gọi vụ xả súng là “một ngày đau thương đối với bang Oregon”.

“Trường học phải là nơi để học tập, xây dựng tình bạn và tận hưởng niềm vui. Tôi, cũng như mọi nhà lập pháp, có trách nhiệm làm tất cả những gì có thể để bảo đảm an toàn cho trẻ em”, bà Dexter tuyên bố.

Trong khi đó, Thống đốc bang Oregon Tina Kotek viết trên mạng xã hội X: “Khi tìm hiểu thêm về thảm kịch xảy ra hôm nay tại trường tiểu học Silver Rail ở Bend, chúng ta cần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, từ người hàng xóm đến người dân trên khắp bang Oregon. Không cộng đồng nào đáng phải trải qua một ngày như thế này”.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trên X rằng các đặc vụ liên bang đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng địa phương điều tra vụ việc. Ông Patel khẳng định FBI sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để hỗ trợ quá trình điều tra.