Xe buýt rơi xuống hẻm núi ở Ấn Độ khiến 50 người thương vong

Nguyên nhân được xác định do sự bất cẩn của tài xế khi tông vào dải phân cách, khiến xe buýt rơi xuống vực sâu khoảng 92m. Vụ tai nạn cũng khiến 25 người khác bị thương. Số người chết dự báo có thể tăng lên do nhiều người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: AFP/Getty Images

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình người gặp nạn. Thủ tướng Ấn Độ cho biết chính phủ sẽ bồi thường hơn 2.400 USD cho người thân của những người thiệt mạng và 600 USD cho những người bị thương.

Tai nạn giao thông đường bộ thường xuyên xảy ra Ấn Độ do hệ thống đường sá xuống cấp. Theo báo cáo Ngân hàng Thế giới công bố năm 2021, ước tính có 150.000 ca tử vong do tai nạn ô tô ở Ấn Độ hằng năm. Điều này đồng nghĩa với việc trung bình cứ 4 phút lại có một trường hợp tử vong do tai nạn giao thông ở Ấn Độ.