Xuất nhập khẩu của Iran giảm tới 35% do các lệnh trừng phạt của Mỹ

Tổng thống Iran đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn nhân dịp “Tuần lễ Chính phủ” – sự kiện thường niên trên toàn quốc nhằm tôn vinh các sáng kiến ​​và thành tựu của chính phủ.

Người dân thành phố Bandar Abbas, Iran đứng nhìn tàu bè qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Iran cho biết thêm rằng nếu các lệnh trừng phạt tiếp diễn, giá cả hàng hóa sẽ tăng lên do chi phí vận chuyển của các nhà nhập khẩu bị đội lên cao. Theo ông Pezeshkian, Iran đã bán được khoảng 90 triệu thùng dầu trong thời gian thực hiện biên bản ghi nhớ ký kết với Mỹ hồi tháng 6.

Người đứng đầu Chính phủ Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này và buộc Israel chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Lebanon.

Theo thỏa thuận tạm thời, các lệnh trừng phạt ngân hàng và lệnh cấm vận đối với ngành hóa dầu lẽ ra phải được dỡ bỏ. Ông khẳng định rằng nếu Mỹ và Israel không thực hiện cam kết, Iran cũng sẽ không thực hiện cam kết của mình.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đề cập đến vấn đề quản lý nguồn lực và giảm tiêu thụ nhiên liệu như một phần trong chương trình nghị sự của chính phủ. Ông cho biết việc tiết kiệm 10% năng lượng tương đương với mức tiết kiệm 900.000 thùng dầu mỗi ngày.