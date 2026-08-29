English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xuất nhập khẩu của Iran giảm tới 35% do các lệnh trừng phạt của Mỹ

Thứ Bảy, 06:41, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 28/8 cho biết hoạt động xuất nhập khẩu của nước này đã giảm từ 25% đến 35% do các lệnh trừng phạt và sự bao vây cấm vận của Mỹ.

Tổng thống Iran đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn nhân dịp “Tuần lễ Chính phủ” – sự kiện thường niên trên toàn quốc nhằm tôn vinh các sáng kiến ​​và thành tựu của chính phủ.

xuat nhap khau cua iran giam toi 35 do cac lenh trung phat cua my hinh anh 1
Người dân thành phố Bandar Abbas, Iran đứng nhìn tàu bè qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Iran cho biết thêm rằng nếu các lệnh trừng phạt tiếp diễn, giá cả hàng hóa sẽ tăng lên do chi phí vận chuyển của các nhà nhập khẩu bị đội lên cao. Theo ông Pezeshkian, Iran đã bán được khoảng 90 triệu thùng dầu trong thời gian thực hiện biên bản ghi nhớ ký kết với Mỹ hồi tháng 6.

Người đứng đầu Chính phủ Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này và buộc Israel chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Lebanon.

Theo thỏa thuận tạm thời, các lệnh trừng phạt ngân hàng và lệnh cấm vận đối với ngành hóa dầu lẽ ra phải được dỡ bỏ. Ông khẳng định rằng nếu Mỹ và Israel không thực hiện cam kết, Iran cũng sẽ không thực hiện cam kết của mình.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đề cập đến vấn đề quản lý nguồn lực và giảm tiêu thụ nhiên liệu như một phần trong chương trình nghị sự của chính phủ. Ông cho biết việc tiết kiệm 10% năng lượng tương đương với mức tiết kiệm 900.000 thùng dầu mỗi ngày.

2026-08-28t082806z_1262523691_rc2k7nasrlvu_rtrmadp_3_iran-crisis-oman-hormuz.jpg

Iran tuyên bố nắm quyền kiểm soát “mang tính quyết định” với eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/8 bác bỏ các tuyên bố lặp đi lặp lại của Mỹ rằng eo biển Hormuz vẫn mở cửa; đồng thời cho rằng các quan chức Mỹ tiếp tục “nói dối” về tình trạng của tuyến đường thủy này nhằm tác động đến giá dầu và “che đậy những thất bại của họ”.

Phan Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran tiếp tục nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Iran tiếp tục nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Giới chức Iran hôm qua tiếp tục nhấn mạnh điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Theo đó, chỉ khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu chính đáng của Iran, eo biển Hormuz mới được gỡ bỏ phong tỏa.

Iran tiếp tục nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran tiếp tục nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Giới chức Iran hôm qua tiếp tục nhấn mạnh điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Theo đó, chỉ khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu chính đáng của Iran, eo biển Hormuz mới được gỡ bỏ phong tỏa.

Cuộc thử lửa của nền kinh tế Iran trước sức ép từ Mỹ
Cuộc thử lửa của nền kinh tế Iran trước sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Trước các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và những hệ lụy từ chiến tranh, Iran đang đẩy mạnh tự chủ về lương thực, thuốc men và năng lượng. Đây sẽ là cuộc thử lửa đối với khả năng chống chịu của nền kinh tế Iran trong thời gian tới.

Cuộc thử lửa của nền kinh tế Iran trước sức ép từ Mỹ

Cuộc thử lửa của nền kinh tế Iran trước sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Trước các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và những hệ lụy từ chiến tranh, Iran đang đẩy mạnh tự chủ về lương thực, thuốc men và năng lượng. Đây sẽ là cuộc thử lửa đối với khả năng chống chịu của nền kinh tế Iran trong thời gian tới.

Mỹ tuyên bố không đàm phán với Iran, cân nhắc mọi phương án
Mỹ tuyên bố không đàm phán với Iran, cân nhắc mọi phương án

VOV.VN - Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán để chấm dứt xung đột, nhưng mọi phương án vẫn đang được cân nhắc. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 27/8.

Mỹ tuyên bố không đàm phán với Iran, cân nhắc mọi phương án

Mỹ tuyên bố không đàm phán với Iran, cân nhắc mọi phương án

VOV.VN - Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán để chấm dứt xung đột, nhưng mọi phương án vẫn đang được cân nhắc. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 27/8.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ