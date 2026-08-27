Mỹ tuyên bố không đàm phán với Iran, cân nhắc mọi phương án

“Mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, cả trong quá khứ và tương lai, luôn là đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Chấm hết. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện Chiến dịch Epic Fury để phá hủy năng lực quân sự của họ. Giờ đây, chúng tôi triển khai Chiến dịch Economic Outcast (Cô lập Kinh tế) để phá hủy nền kinh tế của họ”, bà Leavitt nói trong chương trình Fox & Friends.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. (Ảnh: Reuters)

“Hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra, và tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi Tổng thống cảm thấy họ thực sự sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán một cách nghiêm túc. Chúng tôi vẫn chưa thấy điều đó xảy ra”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng nói.

Bà Karoline Leavitt nói Tổng thống Trump vẫn giữ nguyên mọi phương án hành động, và lệnh phong tỏa hải quân cũng vẫn đang có hiệu lực.

Ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã cảnh báo các quốc gia phải cắt đứt quan hệ tài chính với Iran nếu không muốn đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ vẫn chưa thực sự áp đặt các biện pháp trừng phạt này.

Trong khi đó, ngày 27/8, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed đã đến thăm Tehran nhằm nỗ lực tái khởi động các hoạt động ngoại giao, sau khi Mỹ và Iran liên tục chỉ trích lẫn nhau về các biện pháp gia tăng sức ép kinh tế của Washington. Đây là động thái mà Iran mô tả là “cuộc chiến tranh kinh tế toàn diện”.