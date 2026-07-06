Xung đột Sudan: Hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong 6 tháng

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), trẻ em tại Sudan đang bị mắc kẹt trong một vòng xoáy không ngừng nghỉ của bạo lực, di dời và thiếu thốn. Cơ quan này kêu gọi các bên bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận nhân đạo an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở, thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ trẻ em không bị tổn hại.

Sudan đã chìm trong cuộc chiến giữa quân đội và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) kể từ tháng 4/2023. Hiện giao tranh tập trung tại các khu vực Kordofan, Darfur và Nile Xanh, trong đó các cuộc tấn công bằng UAV của cả 2 bên, gây ra 60% thương vong.

Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan. Ảnh minh họa: Reuters

Liên Hợp Quốc, Mỹ, Anh và một số quốc gia khác đã bày tỏ lo ngại về những hành động tàn bạo tiềm tàng khi RSF và quân đội Sudan tranh giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Al-Obeid ở bang Bắc Kordofan.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm nay đã thông qua một nghị quyết, lên án tình trạng bạo lực leo thang do RSF gây ra tại Al-Obeid và thiết lập một cuộc điều tra khẩn cấp về các hành vi lạm dụng tại đây, đồng thời lên án mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào cuộc xung đột.

Cuộc xung đột Sudan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 59.000 người, khiến khoảng 13 triệu người phải di dời, hơn 30 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo và đẩy nhiều vùng của Sudan vào nạn đói.