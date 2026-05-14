Thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026

Theo thông tin từ FIFA, lễ bốc thăm Vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tại trụ sở của FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ). Buổi lễ được phát trực tiếp trên các nền tảng chính thức của FIFA, qua đó xác định các bảng đấu và đối thủ của U17 Việt Nam.

Giải đấu sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 với sự góp mặt của 48 đội tuyển. Theo thể thức, 48 đội sẽ chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16.

Các trận đấu dự kiến tổ chức tại khu Aspire Zone ở Al Rayyan, thuộc Doha với cơ sở vật chất hiện đại. Điều này hứa hẹn mang đến điều kiện thi đấu lý tưởng cho các đội tuyển trẻ tranh tài.

Khu vực châu Á đã xác định đủ 9 đại diện góp mặt, gồm chủ nhà Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, Australia, Trung Quốc, Tajikistan, Nhật Bản, Hàn Quốc và U17 Việt Nam. Đáng chú ý, thầy trò HLV Cristiano Roland là đại diện duy nhất của Đông Nam Á.

Với thể thức mới, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam được đánh giá rộng mở hơn so với trước. Đây sẽ là cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam tạo nên bất ngờ ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thế giới.