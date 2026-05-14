Thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026

Thứ Năm, 14:00, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xác định thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Theo thông tin từ FIFA, lễ bốc thăm Vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tại trụ sở của FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ). Buổi lễ được phát trực tiếp trên các nền tảng chính thức của FIFA, qua đó xác định các bảng đấu và đối thủ của U17 Việt Nam.

thoi diem lo dien doi thu cua u17 viet nam o u17 world cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF

Giải đấu sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 với sự góp mặt của 48 đội tuyển. Theo thể thức, 48 đội sẽ chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16.

Các trận đấu dự kiến tổ chức tại khu Aspire Zone ở Al Rayyan, thuộc Doha với cơ sở vật chất hiện đại. Điều này hứa hẹn mang đến điều kiện thi đấu lý tưởng cho các đội tuyển trẻ tranh tài.

Khu vực châu Á đã xác định đủ 9 đại diện góp mặt, gồm chủ nhà Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, Australia, Trung Quốc, Tajikistan, Nhật Bản, Hàn Quốc và U17 Việt Nam. Đáng chú ý, thầy trò HLV Cristiano Roland là đại diện duy nhất của Đông Nam Á.

Với thể thức mới, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam được đánh giá rộng mở hơn so với trước. Đây sẽ là cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam tạo nên bất ngờ ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thế giới.

Quách Khiêm/VOV.VN
U17 Việt Nam được FIFA vinh danh sau tấm vé World Cup lịch sử
VOV.VN - Trang chủ và trang mạng xã hội của FIFA đồng loạt có bài đăng chúc mừng U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự U17 World Cup.

Lịch thi đấu tứ kết U17 châu Á 2026: U17 Việt Nam so tài U17 Australia
VOV.VN - Lịch thi đấu tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đối đầu với U17 Australia, U17 Uzbekistan đọ sức U17 Hàn Quốc.

U17 Việt Nam và những đội tuyển đạt cột mốc không tưởng khi dự U17 World Cup
VOV.VN - U17 Việt Nam cùng 4 đội tuyển đạt cột mốc không tưởng khi đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

