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AFC báo tin rất vui với bóng đá trẻ Việt Nam

Thứ Năm, 08:00, 06/08/2026
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VOV.VN - AFC báo tin rất vui với bóng đá trẻ Việt Nam khi tổ chức này chính thức xác nhận U17 Việt Nam sẽ giành vé vào thẳng vòng bảng U17 châu Á 2027 mà không cần thi đấu vòng loại.

Mới đây, AFC đã lên kế hoạch tổ chức giải U17 châu Á 2027 gồm VCK cũng như vòng loại. VCK của giải đấu được tổ chức từ 12/5 đến 29/5/2027 tại Uzbekistan. Trước đó, vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 20/11/2026.

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Một số cầu thủ xuất sắc từ giải U15 Quốc gia 2026 sẽ có cơ hội lên U17 Việt Nam trong năm 2027. (Ảnh: VFF). 

Đáng chú ý, AFC cũng xác nhận các đội đã vào tứ kết giải đấu năm 2026 (giành vé tham dự U17 World Cup 2026) sẽ giành quyền vào thẳng vòng bảng U17 châu Á 2027 mà không cần thi đấu vòng loại.

Theo tiêu chí này, U17 Việt Nam sẽ giành quyền vào thẳng vòng bảng U17 châu Á 2027 mà không cần thi đấu vòng loại. Cùng có mặt thẳng ở VCK giống U17 Việt Nam còn có Uzbekistan (chủ nhà), Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Australia, Saudi Arabia, Tajikistan và Trung Quốc.

7 vé còn lại dự VCK sẽ được xác định qua vòng loại với 7 đội nhất bảng sẽ giành quyền đến với VCK. Ở khu vực Đông Nam Á, sẽ có 9 đội tham dự vòng loại (trừ U17 Việt Nam vào thẳng VCK và U17 Timor Leste không đăng ký thi đấu).

Để sớm chuẩn bị cho U17 châu Á 2027, U17 Việt Nam với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 2010 sẽ tham dự giải U16 Quốc gia 2026 diễn ra trong thời gian tới trước khi tập trung, tập huấn ở nước ngoài đầu năm 2027.

Trần Tiến/VOV.VN
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