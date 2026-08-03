AFC tổ chức lại giải đấu cũ, đại diện Việt Nam nhận tin vui

Theo thông báo chính thức mới nhất từ AFC, giải đấu Futsal các CLB châu Á sẽ chính thức được tổ chức trở lại từ năm 2027. Điều lệ của giải đấu cũng đã được AFC công bố.

Nếu không có gì thay đổi, CLB Thái Sơn Bắc sẽ tham dự giải Futsal các CLB châu Á 2027. (Ảnh: BTC giải Futsal HDBank VĐQG).

Theo đó, trong lần đầu tiên tổ chức trở lại sau 8 năm, giải Futsal các CLB châu Á sẽ quy tụ 8 đội vô địch quốc gia của 8 nước có đội tuyển vào tứ kết Futsal châu Á 2026. Trong danh sách này có Việt Nam.

Ngoài việc đại diện cho nền Futsal có đội tuyển vào tứ kết Futsal châu Á 2026, AFC còn quy định thêm một số tiêu chí khác mà đại diện Việt Nam đều đáp ứng đầy đủ.

Do đó, chắc chắn Futsal Việt Nam sẽ có đại diện tham dự giải Futsal các CLB châu Á năm 2027. Nếu không có gì thay đổi, đó sẽ là CLB Thái Sơn Bắc, đội đã đăng quang chức vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026.

Giải Futsal các CLB châu Á được AFC bắt đầu tổ chức từ năm 2010, Futsal Việt Nam có đại diện tham dự từ năm 2012. Giải đấu đã được tổ chức liên tục đến năm 2019 trước khi bị gián đoạn do ảnh hưởng của COVID-19.

Tính đến nay, Thái Sơn Nam là CLB giàu thành tích nhất của Việt Nam ở sân chơi này với 1 lần giành ngôi á quân và 3 lần có vị trí thứ ba chung cuộc.

Thời gian chính xác và địa điểm tổ chức của giải Futsal các CLB châu Á 2027 sẽ được AFC công bố sau.