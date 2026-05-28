  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
AFC báo tin mừng cho bóng đá Việt Nam

Thứ Năm, 16:05, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - AFC vừa cập nhật bảng xếp hạng các CLB nữ châu Á sau mùa giải 2026. Theo đó, bóng đá Việt Nam xếp hạng 6 và gần như sẽ tiếp tục có một suất vào thẳng vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á những mùa giải tiếp theo.

Theo công bố mới nhất của AFC, bóng đá nữ cấp CLB của Việt Nam đạt tổng cộng 68.522 điểm, trong đó điểm thành tích cấp CLB chiếm 44.750 điểm (70%) và điểm từ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đóng góp 23.772 điểm (30%).

Ảnh: VFF. 

Thành tích này phản ánh bước tiến đáng kể của CLB bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục, với đại diện tiêu biểu là CLB nữ TP.HCM sau chiến dịch ấn tượng tại Cúp C1 nữ châu Á. Việc góp mặt trong top 6 trên BXH cấp CLB của châu Á cũng giúp bóng đá nữ Việt Nam nâng cao vị thế trong hệ thống thi đấu của AFC những mùa giải tới.

Trước mắt, gần như chắc chắn bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có một suất vào thẳng vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á những mùa giải tiếp theo. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để bóng đá nữ cấp CLB ở Việt Nam tiếp tục phát triển và cạnh tranh với những nền bóng đá nữ hàng đầu châu lục. 

Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027 dự kiến khởi tranh cuối năm nay, CLB nữ TP.HCM sẽ là đại diện Việt Nam tham dự giải. 

AFC báo tin vui cho bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Theo thông báo từ phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Việt Nam là một trọng 8 quốc gia chủ nhà đăng cai vòng loại U20 châu Á 2027, đồng thời U20 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2.

AFC báo tin vui cho bóng đá Việt Nam
Đội bóng Việt Nam được AFC vinh danh tại Cúp C1 châu Á
Tin bóng đá 20-5: AFC báo tin không vui cho bóng đá Việt Nam
AFC phân bổ suất dự cúp châu lục, bóng đá Việt Nam có 2 suất
AFC chúc mừng VFF và kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam
