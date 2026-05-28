AFC báo tin mừng cho bóng đá Việt Nam

Theo công bố mới nhất của AFC, bóng đá nữ cấp CLB của Việt Nam đạt tổng cộng 68.522 điểm, trong đó điểm thành tích cấp CLB chiếm 44.750 điểm (70%) và điểm từ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đóng góp 23.772 điểm (30%).

Thành tích này phản ánh bước tiến đáng kể của CLB bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục, với đại diện tiêu biểu là CLB nữ TP.HCM sau chiến dịch ấn tượng tại Cúp C1 nữ châu Á. Việc góp mặt trong top 6 trên BXH cấp CLB của châu Á cũng giúp bóng đá nữ Việt Nam nâng cao vị thế trong hệ thống thi đấu của AFC những mùa giải tới.

Trước mắt, gần như chắc chắn bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có một suất vào thẳng vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á những mùa giải tiếp theo. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để bóng đá nữ cấp CLB ở Việt Nam tiếp tục phát triển và cạnh tranh với những nền bóng đá nữ hàng đầu châu lục.

Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027 dự kiến khởi tranh cuối năm nay, CLB nữ TP.HCM sẽ là đại diện Việt Nam tham dự giải.