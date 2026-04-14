中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

AFC báo tin vui cho bóng đá Việt Nam

Thứ Ba, 14:38, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - AFC ra thông báo sẽ tăng số đội tham dự Cúp C1 châu Á từ 24 lên 32. Bóng đá Việt Nam gần như chắc chắn sẽ có đại diện tham dự.

Theo thể thức hiện tại, Cúp C1 châu Á có 24 CLB tham dự và bóng đá Việt Nam không có đại diện. Tuy nhiên từ mùa giải tới (2026/2027), AFC sẽ tăng số đội dự giải lên 32 và theo bảng xếp hạng cập nhật, bóng đá Việt Nam gần như chắc chắn sẽ có đại diện tham dự. 

afc bao tin vui cho bong da viet nam hinh anh 1
CLB CAHN có thể tham dự Cúp C1 châu Á mùa tới nếu vô địch V-League 2025/2026 và được AFC cấp phép. (Ảnh: AFC). 

Hiện tại, AFC chưa phân bổ cụ thể số suất tham dự nhưng theo những lần mở rộng giải đấu trước đây, bóng đá Việt Nam sẽ có được ít nhất 1 CLB đá play-off. 

Theo thông tin từ AFC, 32 đội tham dự Cúp C1 châu Á ở mùa giải 2026/2027 sẽ được chia thành hai khu vực Đông Á và Tây Á. Mỗi khu vực 16 CLB đá theo thể thức league 8 trận, chọn ra 8 đội dẫn đầu vào vòng 1/8. Từ vòng tứ kết trở đi, các trận đấu sẽ diễn ra tập trung, không phân chia khu vực. 

VFF và các CLB V-League đã sớm chuẩn bị cho sự mở rộng Cúp C1 châu Á của AFC. Các hoạt động cấp phép cũng đã sớm được triển khai để các CLB trong nước không bị động và sớm có được giấy phép tham dự các giải đấu của châu Á. 

Mùa giải 2026/2027 của bóng đá châu Á sẽ khởi tranh tháng 8/2026. AFC sẽ sớm công bố chi tiết số suất tham dự các giải đấu này cho các quốc gia thành viên trong ít ngày tới. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: AFC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

HLV Popov nhận án phạt cực nặng trước vòng 19 V-League
HLV Popov nhận án phạt cực nặng trước vòng 19 V-League

VOV.VN - HLV Popov nhận án phạt cực nặng trước vòng 19 V-League sau những phản ứng thái quá ở trận đấu vòng 18.

HLV Popov nhận án phạt cực nặng trước vòng 19 V-League

HLV Popov nhận án phạt cực nặng trước vòng 19 V-League

VOV.VN - HLV Popov nhận án phạt cực nặng trước vòng 19 V-League sau những phản ứng thái quá ở trận đấu vòng 18.

Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng ở vòng 19 V-League
Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng ở vòng 19 V-League

VOV.VN - Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng ở vòng 19 V-League 2025/2026 khi thiếu vắng ba cầu thủ trụ cột vì án treo giò.

Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng ở vòng 19 V-League

Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng ở vòng 19 V-League

VOV.VN - Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng ở vòng 19 V-League 2025/2026 khi thiếu vắng ba cầu thủ trụ cột vì án treo giò.

Đội hình tiêu biểu vòng 18 V-League 2025/2026: Ấn tượng Hoàng Hên
Đội hình tiêu biểu vòng 18 V-League 2025/2026: Ấn tượng Hoàng Hên

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 18 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn với sự thăng hoa đến từ cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Đội hình tiêu biểu vòng 18 V-League 2025/2026: Ấn tượng Hoàng Hên

Đội hình tiêu biểu vòng 18 V-League 2025/2026: Ấn tượng Hoàng Hên

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 18 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn với sự thăng hoa đến từ cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế