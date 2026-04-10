Siêu phẩm vào lưới Thái Lan của U20 nữ Việt Nam được AFC vinh danh

Theo đánh giá từ AFC, vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2026 đã diễn ra sôi động với 18 trận đấu chất lượng, chứng kiến nhiều pha lập công ấn tượng của các cầu thủ trẻ triển vọng đến từ khắp châu lục. Các bàn thắng được ghi đa dạng về phong cách, từ những cú dứt điểm tầm xa uy lực, các pha phối hợp nhóm mạch lạc cho tới những tình huống xử lý kỹ thuật giàu đột biến.

Trong danh sách các pha lập công tiêu biểu được AFC lựa chọn, bàn thắng của Nguyễn Thị Thùy Linh vào lưới chủ nhà U20 nữ Thái Lan thu hút sự chú ý đặc biệt. Đây là tình huống thể hiện rõ khả năng quan sát, sự quyết đoán trong dứt điểm cũng như tinh thần thi đấu không từ bỏ của các cầu thủ U20 nữ Việt Nam.

Bàn thắng của Nguyễn Thị Thùy Linh vào lưới U20 nữ Thái Lan được AFC đề cử bình chọn đẹp nhất vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

Trang chủ AFC nhận định: “Bóng đá luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Nguyễn Thị Thùy Linh đã chớp thời cơ từ khoảng cách xa, tung ra cú dứt điểm đầy thử thách khiến thủ môn đối phương mắc sai lầm đáng tiếc. Trái bóng đi vào lưới như một lời nhắc nhở rằng mọi nỗ lực dứt điểm đều ẩn chứa sự nguy hiểm đối với khung thành đối phương”.

Bên cạnh đại diện của Việt Nam, danh sách bình chọn của AFC còn có nhiều bàn thắng đáng chú ý khác như pha sút phạt trực tiếp của Rinyaphat Moondong (Thái Lan), cú sút xa uy lực của Ri Kuk Hyang (CHDCND Triều Tiên), pha dứt điểm kỹ thuật của Natsumi Tago (Nhật Bản) hay cú cứa lòng đẹp mắt của Oydinoy Turgunova (Uzbekistan).

Sự góp mặt của Nguyễn Thị Thùy Linh trong danh sách đề cử một lần nữa khẳng định những bước tiến tích cực của bóng đá nữ trẻ Việt Nam tại đấu trường châu Á. Người hâm mộ có thể truy cập trang thông tin chính thức của AFC để tham gia bình chọn, qua đó tiếp thêm động lực cho Thùy Linh cũng như các tuyển thủ U20 nữ Việt Nam trên hành trình phát triển và vươn tầm trong tương lai.