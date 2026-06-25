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Bại tướng của HLV Park Hang Seo trở lại dẫn dắt đội tuyển Malaysia

Thứ Năm, 15:05, 25/06/2026
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VOV.VN - Ông Tan Cheng Hoe - người từng thua HLV Park Hang Seo ở chung kết AFF Cup 2018 trở lại dẫn dắt đội tuyển Malaysia.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa chính thức bổ nhiệm HLV Tan Cheng Hoe làm thuyền trưởng tạm quyền của đội tuyển quốc gia, thay thế Peter Cklamovski. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang hướng tới mục tiêu nâng cao thành tích tại đấu trường quốc tế.

Theo FAM, việc lựa chọn Tan Cheng Hoe dựa trên nền tảng kinh nghiệm dày dặn, thành tích nổi bật cùng sự am hiểu sâu sắc về bóng đá Malaysia. Nhà cầm quân 58 tuổi được đánh giá là một trong những HLV nội giàu kinh nghiệm nhất, từng gắn bó với nhiều cấp độ đội tuyển quốc gia.

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Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa chính thức bổ nhiệm HLV Tan Cheng Hoe làm thuyền trưởng tạm quyền của đội tuyển quốc gia, thay thế Peter Cklamovski (Ảnh: FAM).

Tan Cheng Hoe bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 2005 khi làm trợ lý cho đội U20 Malaysia, sau đó tiếp tục đồng hành cùng U23 và đội tuyển quốc gia. Đến cuối năm 2017, ông chính thức trở thành HLV trưởng tuyển Malaysia và dẫn dắt đội bóng đến ngôi á quân AFF Cup 2018. Khi đó, Malaysia thua Việt Nam của HLV Park Hang Seo trong trận chung kết.

Trước đó, ông góp công lớn trong vai trò trợ lý giúp Malaysia giành HCV SEA Games 2009 và vô địch AFF Cup 2010. Ở cấp CLB, Tan Cheng Hoe cũng để lại dấu ấn đậm nét khi giúp Kedah vô địch Liga Premier Malaysia 2015, đăng quang Cúp Quốc gia Malaysia 2016 và Siêu cúp Malaysia 2017.

Sau thời gian dẫn dắt Selangor và CLB Police Tero tại Thái Lan, Tan Cheng Hoe trở lại FAM từ tháng 4/2025 với cương vị Giám đốc kỹ thuật. Việc ông được trao quyền dẫn dắt tạm thời được kỳ vọng sẽ mang đến cú hích mới cho tuyển Malaysia trong giai đoạn sắp tới.

PV/VOV.VN
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