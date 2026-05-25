HLV Park Hang Seo bất ngờ tái xuất, chính thức gia nhập đội bóng Thái Lan

Thứ Hai, 16:11, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Park Hang Seo tái xuất trên băng ghế huấn luyện khi chính thức gia nhập đội bóng Thái Lan là CLB Kanchanaburi.

hlv park hang seo bat ngo tai xuat, chinh thuc gia nhap doi bong thai lan hinh anh 1
CLB Kanchanaburi thông báo bổ nhiệm HLV Park Hang Seo cùng dàn trợ lý. (Ảnh: Kanchanaburi FC)

CLB tại Thai League 2 Kanchanaburi thông báo HLV Park Hang Seo sẽ chính thức gia nhập đội bóng. Theo giới truyền thông Thái Lan, bản hợp đồng giữa HLV Park Hang Seo và CLB Kanchanaburi có thời hạn 2 năm.

Đây là màn tái xuất của HLV Park Hang Seo trong vai trò cầm quân sau khi chia tay ĐT Việt Nam vào năm 2022. Trong thời gian qua, thầy Park đảm nhận vai trò cố vấn tại Bắc Ninh FC cũng như giữ chức Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc.

Trang chủ CLB Kanchanaburi cũng công bố đội ngũ trợ lý của HLV Park Hang Seo gồm có Lee Jung Soo (trợ lý HLV), Panupong Wongsa (trợ lý HLV), Pannarai Pansiri (chuyên viên phân tích), Narathip Panprom (HLV thủ môn) và Ro Young Soo (HLV thể lực).

Do ông Park bận phụ trách ĐT Hàn Quốc tham dự World Cup 2026 nên tới tháng 7 mới có thể bắt đầu công việc mới tại CLB Kanchanaburi. Dự kiến, trợ lý Lee Jung Soo sẽ tạm quyền thay HLV Park Hang Seo quản lý đội bóng.

Hoàng Long/VOV.VN
