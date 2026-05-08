Đội bóng của HLV Park Hang Seo làm nên điều đặc biệt ở giải Hạng Nhất

Trận đấu giữa Bắc Ninh FC và Đồng Nai là tâm điểm chú ý tại vòng 18 giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Đây là màn đối đầu giữa hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua thăng hạng lên V-League.

HLV Park Hang Seo hiện giữ vai trò cố vấn của Bắc Ninh FC cũng tới sân vận động Việt Yên theo dõi trận đấu này. Thầy Park đã được hưởng niềm vui trọn vẹn khi Bắc Ninh FC giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Đồng Nai ở những phút bù giờ.

Tiền đạo Bruno Cunha là người hùng giúp Bắc Ninh FC giành trọn 3 điểm với pha lập công ở phút 90+2. Trước đó, Vũ Hồng Quân đã mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 70 và Alex Sandro đá phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai ở phút 88.

Đáng chú ý, Bắc Ninh FC là đội đầu tiên giành chiến thắng trước Đồng Nai ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2026/2026. Trận thua này khiến Đồng Nai “tan mộng” tạo nên thành tích bất bại, sau khi thắng 12 trận và hòa 5 trận ở 17 vòng đấu trước đó.

Với kết quả này, Bắc Ninh có 38 điểm và rút ngắn khoảng cách giữa vị trí nhì bảng với ngôi đầu của Đồng Nai xuống còn 3 điểm. Qua đó, cuộc đua vô địch giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 và tranh tấm vé trực tiếp thăng hạng lên V-League 2026/2027 trở nên rất hấp dẫn.