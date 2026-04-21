  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bại tướng của U17 Việt Nam quyết tâm vô địch U17 Đông Nam Á 2026

Thứ Ba, 09:32, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Malaysia - đội thua U17 Việt Nam ở vòng bảng đặt mục tiêu vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Malaysia thua 0-4 trước U17 Việt Nam ở trận ra quân tại giải U17 Đông Nam Á 2026. Tuy nhiên, sau đó đội bóng của HLV Shukor Adan đã thắng chủ nhà U17 Indonesia và đánh bại U17 Timor Leste để giành vé vào bán kết theo suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Shukor Adan cho biết: “Sau trận thua 0-4 trước Việt Nam, chúng tôi bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng mọi người cần hiểu đây là đội U16, trong đó có những cầu thủ mới chỉ 15 tuổi.

Với nhiều cầu thủ, đó là lần đầu tiên họ thi đấu quốc tế. Đây là một quá trình học hỏi. Điều tôi trân trọng nhất là cách họ đứng dậy mạnh mẽ, đặc biệt trong trận đấu áp lực cao gặp Indonesia”.

U17 Malaysia giành vé vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: FAM).

Sau khi giành quyền vào bán kết, HLV Shukor Adan đặt mục tiêu hướng tới chức vô địch - danh hiệu mà Malaysia từng giành được lần gần nhất vào năm 2019. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các học trò không được chủ quan trước đối thủ Lào ở trận bán kết.

HLV Shukor Adan khẳng định: “U17 Lào đứng đầu bảng B sau khi gây sốc với chiến thắng 3-2 trước Thái Lan. Họ là đội bóng rất gắn kết, phản công nguy hiểm và có tinh thần thi đấu cao. Tôi đã nhắc các cầu thủ không được xem nhẹ đối thủ. Chúng tôi sẽ tập trung từng trận, nhưng khi đã vào đến bán kết, toàn đội phải nỗ lực tối đa để giành vé vào chung kết”.

Trận đấu giữa U17 Lào vs U17 Malaysia tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào lúc 15h30 ngày 22/4. Trong khi đó, trận bán kết hai là cuộc so tài của U17 Việt Nam vs U17 Australia diễn ra vào lúc 19h30.

 
Yến Hoàng/VOV.VN
Tag: U17 Malaysia U17 Việt Nam U17 Đông Nam Á 2026
Tin liên quan

U17 Việt Nam trước cơ hội làm nên lịch sử tại U17 Đông Nam Á 2026
VOV.VN - U17 Việt Nam và U17 Australia đứng trước cơ hội làm nên lịch sử tại giải U17 Đông Nam Á 2026.

Lịch bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam so tài U17 Australia
VOV.VN - Lịch thi đấu bán kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đối đầu với nhà đương kim vô địch U17 Australia.

Xác định 4 đội vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Lào gây ấn tượng
VOV.VN - Sau vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 4 đội bóng giành vé vào vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026 là U17 Việt Nam, U17 Lào, U17 Australia và U17 Malaysia.

