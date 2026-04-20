Lịch bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam so tài U17 Australia

Theo lịch thi đấu bán kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam sẽ so tài vói U17 Australia. Sau khi chủ nhà U17 Indonesia và U17 Thái Lan bị loại thì U17 Việt Nam và U17 Australia là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Việc hai đội bóng này gặp nhau ở vòng bán kết được xem là chung kết sớm của U17 Đông Nam Á 2026. U17 Australia là đương kim vô địch, được đánh giá cao ở thể hình, thể lực. Do đó, U17 Việt Nam được dự đoán sẽ gặp khó khăn.

Lịch bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

Trong khi đó, trận bán kết còn lại là cuộc so tài của U17 Lào với U17 Malaysia. U17 Lào đã tạo ra bất ngờ lớn ở giải đấu năm nay khi loại U17 Thái Lan từ vòng bảng. Trong khi đó, U17 Malaysia dù thua đậm U17 Việt Nam ở trận mở màn, nhưng đã đánh bại Indonesia, Timor Leste để giành vé đi tiếp theo suất đội nhì có thành tích tốt nhất.

Theo lịch bán kết U17 Đông Nam Á 2026, trận U17 Lào vs U17 Malaysia diễn ra vào lúc 15h30 ngày 22/4. Tiếp đó, vào lúc 19h30 ngày 22/4 là cuộc so tài của U17 Việt Nam vs U17 Australia.