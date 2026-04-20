中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam so tài U17 Australia

Thứ Hai, 11:00, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu bán kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đối đầu với nhà đương kim vô địch U17 Australia.

Theo lịch thi đấu bán kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam sẽ so tài vói U17 Australia. Sau khi chủ nhà U17 Indonesia và U17 Thái Lan bị loại thì U17 Việt Nam và U17 Australia là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Việc hai đội bóng này gặp nhau ở vòng bán kết được xem là chung kết sớm của U17 Đông Nam Á 2026. U17 Australia là đương kim vô địch, được đánh giá cao ở thể hình, thể lực. Do đó, U17 Việt Nam được dự đoán sẽ gặp khó khăn.

lich ban ket u17 Dong nam A 2026 u17 viet nam so tai u17 australia hinh anh 1
Lịch bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

Trong khi đó, trận bán kết còn lại là cuộc so tài của U17 Lào với U17 Malaysia. U17 Lào đã tạo ra bất ngờ lớn ở giải đấu năm nay khi loại U17 Thái Lan từ vòng bảng. Trong khi đó, U17 Malaysia dù thua đậm U17 Việt Nam ở trận mở màn, nhưng đã đánh bại Indonesia, Timor Leste để giành vé đi tiếp theo suất đội nhì có thành tích tốt nhất.

Theo lịch bán kết U17 Đông Nam Á 2026, trận U17 Lào vs U17 Malaysia diễn ra vào lúc 15h30 ngày 22/4. Tiếp đó, vào lúc 19h30 ngày 22/4 là cuộc so tài của U17 Việt Nam vs U17 Australia.

 
Hoàng Yến/VOV.VN
Tag: lịch thi đấu bán kết u17 đông nam á 2026 u17 việt nam u17 australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xác định 4 đội vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Lào gây ấn tượng

VOV.VN - Sau vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 4 đội bóng giành vé vào vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026 là U17 Việt Nam, U17 Lào, U17 Australia và U17 Malaysia.

VOV.VN - Sau vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 4 đội bóng giành vé vào vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026 là U17 Việt Nam, U17 Lào, U17 Australia và U17 Malaysia.

U17 Việt Nam hòa Indonesia, vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam hòa Indonesia 0-0. qua đó giành vé vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

VOV.VN - U17 Việt Nam hòa Indonesia 0-0. qua đó giành vé vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Indonesia ở đâu?

VOV.VN - Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Indonesia trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 trên kênh nào?

VOV.VN - Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Indonesia trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 trên kênh nào?

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế