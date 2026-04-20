Xác định 4 đội vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Lào gây ấn tượng

Thứ Hai, 08:44, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 4 đội bóng giành vé vào vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026 là U17 Việt Nam, U17 Lào, U17 Australia và U17 Malaysia.

U17 Việt Nam khép lại vòng bảng Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 với ngôi nhất bảng A, qua đó giành quyền vào bán kết gặp đương kim vô địch U17 Australia.

Ở vòng bảng, thầy trò HLV Cristiano Roland thể hiện sức mạnh vượt trội khi lần lượt đánh bại Malaysia 4-0 và Timor Leste 10-0 và hòa chủ nhà U17 Indonesia với tỉ số 0-0 qua đó khẳng định vị thế ứng viên cạnh tranh chức vô địch.

xac dinh 4 doi vao ban ket u17 Dong nam A 2026 u17 lao gay an tuong hinh anh 1
U17 Việt Nam vào bán kết U17 Đông Nam Á với thành tích bất bại.

Đây là lần thứ tư liên tiếp U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng, cho thấy sự ổn định ở cấp độ trẻ. Ngược lại, chủ nhà U17 Indonesia gây thất vọng khi lần đầu tiên dừng bước ngay từ vòng bảng sau bốn kỳ liên tiếp góp mặt.

Mặc dù dẫn đầu bảng đấu khi vào bán kết, nhưng U17 Việt Nam lại đụng U17 Australia. Đây là đội bóng giàu thể lực, tổ chức tốt và đang là nhà đương kim vô địch của giải.

Như vậy, 4 đội bóng vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026 gồm có U17 Việt Nam, U17 Lào, U17 Australia và U17 Malaysia. Theo lịch thi đấu, trận bán kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra vào lúc 19h30 ngày 22/4. Ở cặp đấu còn lại, U17 Lào (nhất bảng B) sẽ chạm trán U17 Malaysia (đội nhì bảng có thành tích tốt nhất) vào lúc 15h30 ngày 22/4.

PV/VOV.VN
Tag: U17 Đông Nam Á 2026
U17 Việt Nam hòa Indonesia, vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Indonesia ở đâu?

Xác định 2 đội vào bán kết U17 Đông Nam Á: U17 Lào chờ U17 Việt Nam

