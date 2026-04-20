U17 Việt Nam trước cơ hội làm nên lịch sử tại U17 Đông Nam Á 2026

U17 Việt Nam và U17 Australia đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại giải U17 Đông Nam Á 2026, đồng thời đứng trước cơ hội trở thành đội bóng giàu danh hiệu nhất lịch sử giải đấu.

Tại vòng bảng, thầy trò HLV Cristiano Roland ghi nhận thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi 14 bàn thắng và giữ sạch lưới nhà. Kết quả này giúp U17 Việt Nam trở thành đội có thành tích tốt thứ hai trong bốn đội giành vé vào bán kết.

U17 Việt Nam vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026 với thành tích bất bại.

Đứng đầu bảng xếp hạng là U17 Australia - nhà đương kim vô địch toàn thắng cả 3 trận, ghi 15 bàn và chưa thủng lưới lần nào. Theo nhánh đấu, hai đội sẽ chạm mặt nhau ngay ở vòng bán kết.

Với việc U17 Thái Lan bị loại sớm, cục diện giải mở ra cơ hội lịch sử cho cả hai. Hiện tại, U17 Việt Nam, U17 Thái Lan và U17 Australia đều sở hữu 3 chức vô địch U17 Đông Nam Á. Đội nào vô địch lần này sẽ vượt lên với 4 lần lên ngôi - một mình dẫn đầu lịch sử giải đấu.

Cơ hội lập kỷ lục của U17 Việt Nam hoặc U17 Australia được đánh giá là khá rộng mở, khi đối thủ tiềm năng ở trận chung kết nhiều khả năng là U17 Lào hoặc U17 Malaysia - hai đội bị đánh giá yếu hơn nhiều.