中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U17 Việt Nam trước cơ hội làm nên lịch sử tại U17 Đông Nam Á 2026

Thứ Hai, 16:22, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Việt Nam và U17 Australia đứng trước cơ hội làm nên lịch sử tại giải U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Việt Nam và U17 Australia đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại giải U17 Đông Nam Á 2026, đồng thời đứng trước cơ hội trở thành đội bóng giàu danh hiệu nhất lịch sử giải đấu.

Tại vòng bảng, thầy trò HLV Cristiano Roland ghi nhận thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi 14 bàn thắng và giữ sạch lưới nhà. Kết quả này giúp U17 Việt Nam trở thành đội có thành tích tốt thứ hai trong bốn đội giành vé vào bán kết.

u17 viet nam truoc co hoi lam nen lich su tai u17 Dong nam A 2026 hinh anh 1
U17 Việt Nam vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026 với thành tích bất bại.

Đứng đầu bảng xếp hạng là U17 Australia - nhà đương kim vô địch toàn thắng cả 3 trận, ghi 15 bàn và chưa thủng lưới lần nào. Theo nhánh đấu, hai đội sẽ chạm mặt nhau ngay ở vòng bán kết.

Với việc U17 Thái Lan bị loại sớm, cục diện giải mở ra cơ hội lịch sử cho cả hai. Hiện tại, U17 Việt Nam, U17 Thái Lan và U17 Australia đều sở hữu 3 chức vô địch U17 Đông Nam Á. Đội nào vô địch lần này sẽ vượt lên với 4 lần lên ngôi - một mình dẫn đầu lịch sử giải đấu.

u17 viet nam truoc co hoi lam nen lich su tai u17 Dong nam A 2026 hinh anh 2

Cơ hội lập kỷ lục của U17 Việt Nam hoặc U17 Australia được đánh giá là khá rộng mở, khi đối thủ tiềm năng ở trận chung kết nhiều khả năng là U17 Lào hoặc U17 Malaysia - hai đội bị đánh giá yếu hơn nhiều.

 

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam U17 Việt Nam 2026 U17 Đông Nam Á 2026 U17 Việt Nam vs U17 Australia bán kết U17 Đông Nam Á
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Lịch bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam so tài U17 Australia
VOV.VN - Lịch thi đấu bán kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đối đầu với nhà đương kim vô địch U17 Australia.

Xác định 4 đội vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Lào gây ấn tượng
VOV.VN - Sau vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 4 đội bóng giành vé vào vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026 là U17 Việt Nam, U17 Lào, U17 Australia và U17 Malaysia.

U17 Việt Nam hòa Indonesia, vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026
VOV.VN - U17 Việt Nam hòa Indonesia 0-0. qua đó giành vé vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế