  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam quyết tái lập lịch sử trước Australia

Thứ Tư, 09:30, 22/04/2026
VOV.VN - U17 Việt Nam đã từng thắng Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2017 diễn ra ở Thái Lan, sau đó lên ngôi vô địch.

Ký ức đẹp tại Thái Lan

19h30 ngày 22/4, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Đây được xem là trận chung kết sớm của giải, khi hai đội thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng bảng.

Lịch sử đang đứng về phía các "Chiến binh sao vàng". Tại giải U17 (tiền thân là U15) Đông Nam Á năm 2017 trên đất Thái, Việt Nam từng khuất phục Australia với tỷ số 2-0 ở bán kết. Sau bước đệm hoàn hảo đó, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã đánh bại chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết trên chấm luân lưu để lần thứ 3 lên ngôi vô địch khu vực.

Tại giải đấu năm nay, U17 Việt Nam đang trình diễn một bộ mặt cực kỳ thuyết phục. Thống kê sau vòng bảng cho thấy sức mạnh đáng nể của thầy trò HLV Cristiano Roland, khi duy trì thành tích bất bại, ghi 14 bàn thắng, chưa để lọt lưới.

HLV Vũ Hồng Việt cùng các học trò vô địch năm 2017.

Dù đối thủ Australia được đánh giá rất cao về thể hình và thể lực, nhưng HLV Cristiano Roland vẫn tỏ ra vô cùng tự tin. Chiến lược gia người Brazil khẳng định Ban huấn luyện đã mổ xẻ kỹ lối chơi của đối phương để đưa ra đấu pháp khắc chế phù hợp nhất.

Tự tin hướng tới trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: “Chúng tôi nắm rõ điểm mạnh của Australia. Đây là đối thủ rất đáng gờm, nhưng U17 Việt Nam đã chuẩn bị sẵn các phương án chiến thuật để ngăn chặn họ. Quan trọng nhất, tinh thần các cầu thủ đang rất hưng phấn và sẵn sàng thể hiện năng lực tốt nhất”.

Chiến lược gia sinh năm 1976 cũng cho rằng đây là thời điểm quan trọng để U17 Việt Nam thể hiện năng lực: “Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận đấu tới là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt”.

Trận bán kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (22/4). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trí Minh/VOV.VN
Tin liên quan

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia ở đâu?
VOV.VN - Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 22/4 trên TV360.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/4: Tâm điểm U17 Việt Nam
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/4, trận đấu tâm điểm sẽ diễn ra giữa U17 Việt Nam và U17 Australia.

Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Australia: Chung kết sớm tại U17 Đông Nam Á 2026
VOV.VN - Cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026 được xem là trận “chung kết sớm”, khi cả hai đội đều thể hiện phong độ ấn tượng từ đầu giải.

