Bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam quyết tái lập lịch sử trước Australia

Ký ức đẹp tại Thái Lan

19h30 ngày 22/4, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Đây được xem là trận chung kết sớm của giải, khi hai đội thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng bảng.

Lịch sử đang đứng về phía các "Chiến binh sao vàng". Tại giải U17 (tiền thân là U15) Đông Nam Á năm 2017 trên đất Thái, Việt Nam từng khuất phục Australia với tỷ số 2-0 ở bán kết. Sau bước đệm hoàn hảo đó, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã đánh bại chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết trên chấm luân lưu để lần thứ 3 lên ngôi vô địch khu vực.

Tại giải đấu năm nay, U17 Việt Nam đang trình diễn một bộ mặt cực kỳ thuyết phục. Thống kê sau vòng bảng cho thấy sức mạnh đáng nể của thầy trò HLV Cristiano Roland, khi duy trì thành tích bất bại, ghi 14 bàn thắng, chưa để lọt lưới.

HLV Vũ Hồng Việt cùng các học trò vô địch năm 2017.

Dù đối thủ Australia được đánh giá rất cao về thể hình và thể lực, nhưng HLV Cristiano Roland vẫn tỏ ra vô cùng tự tin. Chiến lược gia người Brazil khẳng định Ban huấn luyện đã mổ xẻ kỹ lối chơi của đối phương để đưa ra đấu pháp khắc chế phù hợp nhất.

Tự tin hướng tới trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: “Chúng tôi nắm rõ điểm mạnh của Australia. Đây là đối thủ rất đáng gờm, nhưng U17 Việt Nam đã chuẩn bị sẵn các phương án chiến thuật để ngăn chặn họ. Quan trọng nhất, tinh thần các cầu thủ đang rất hưng phấn và sẵn sàng thể hiện năng lực tốt nhất”.

Chiến lược gia sinh năm 1976 cũng cho rằng đây là thời điểm quan trọng để U17 Việt Nam thể hiện năng lực: “Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận đấu tới là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt”.

Trận bán kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (22/4).