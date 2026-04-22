Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/4: Tâm điểm U17 Việt Nam

Thứ Tư, 07:00, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/4, trận đấu tâm điểm sẽ diễn ra giữa U17 Việt Nam và U17 Australia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/4, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ là U17 Australia. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h30 trên sân Gelora Delta ở thành phố Sidoarjo, vùng Surabaya (Indonesia). 

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 22 4 tam diem u17 viet nam hinh anh 1
Ảnh: AFF. 

Để có mặt ở vòng đấu này, U17 Việt Nam giành ngôi nhất bảng A trong khi Australia là đội nhất bảng C. Trong khi U17 Việt Nam thắng 2, hòa 1, ghi 14 bàn, chưa để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng thì Australia đã toàn thắng 3 trận, ghi 15 bàn và cũng chưa để thủng lưới bàn nào. 

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam nói: "Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và nắm được những điểm mạnh của đội Australia. Họ chắc chắn là một đối thủ rất đáng gờm. 

Chúng tôi đã có những phương án để ngăn chặn đối phương và hướng tới một trận đấu tốt nhất. Các cầu thủ hiện đang có tinh thần rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu. 

Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận đấu tới là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt. 

Trong khi đó, HLV Carl Veart của U17 Australia khẳng định: "Chúng tôi đã kiểm soát thế trận khá tốt ở các trận trước, nhưng trận đấu này sẽ khác. Các cầu thủ cần duy trì sự tập trung cao trong suốt 90 phút và không được phép mắc sai lầm. Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi gặp tại giải lần này. Trận bán kết tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao". 

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. 

PV/VOV.VN
Tin liên quan

HLV trưởng U17 Australia đánh giá U17 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất giải

VOV.VN - HLV trưởng U17 Australia dành sự đánh giá rất cao với U17 Việt Nam trước trận bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

Bại tướng của U17 Việt Nam quyết tâm vô địch U17 Đông Nam Á 2026
VOV.VN - U17 Malaysia - đội thua U17 Việt Nam ở vòng bảng đặt mục tiêu vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Việt Nam trước cơ hội làm nên lịch sử tại U17 Đông Nam Á 2026
VOV.VN - U17 Việt Nam và U17 Australia đứng trước cơ hội làm nên lịch sử tại giải U17 Đông Nam Á 2026.

