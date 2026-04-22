Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia ở đâu?

Thứ Tư, 08:00, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 22/4 trên TV360.

Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Australia tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026 trên TV360. Đây được xem là trận chung kết sớm của giải nên nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Phát biểu tại họp báo trước trận bán kết U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng đối đầu đương kim vô địch U17 Australia.

Đánh giá về đối thủ, HLV Cristiano Roland cho biết: “Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và nắm được những điểm mạnh của đội tuyển Australia. Họ chắc chắn là một đối thủ rất đáng gờm”.

xem truc tiep u17 viet nam vs u17 australia o dau hinh anh 1

Ông cũng nhấn mạnh ban huấn luyện đã xây dựng phương án chiến thuật phù hợp nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ, đồng thời phát huy tối đa năng lực đội nhà: “Chúng tôi đã có những phương án để ngăn chặn đối phương và hướng tới một trận đấu tốt nhất. Các cầu thủ hiện đang có tinh thần rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu”.

HLV Cristiano Roland xem đây là thời điểm quan trọng để U17 Việt Nam thể hiện năng lực sau quá trình chuẩn bị bài bản. Ông khẳng định: “Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận đấu tới là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt”.

Ở phía cầu thủ, tiền vệ Duy Khang thể hiện quyết tâm: “Australia là một đội bóng rất mạnh, nhưng với sự chuẩn bị của ban huấn luyện, toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang lại kết quả tốt nhất cho người hâm mộ Việt Nam”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Carl Veart đánh giá cao U17 Việt Nam, đặc biệt ở kỹ thuật cá nhân và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Ông nhận định: “Các cầu thủ cần duy trì sự tập trung cao trong suốt 90 phút và không được phép mắc sai lầm”. Đồng thời nhấn mạnh: “Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi gặp tại giải lần này”.

 
Hoàng Yến/VOV.VN
