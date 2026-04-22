Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Australia: Chung kết sớm tại U17 Đông Nam Á 2026

U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng A với thành tích thuyết phục: ghi 14 bàn và chưa để thủng lưới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng duy trì lối chơi kỷ luật, hiệu quả và ổn định qua từng trận.

Ở phía đối diện, U17 Australia cũng cho thấy sức mạnh vượt trội khi toàn thắng vòng bảng, ghi 15 bàn và chưa để lọt lưới. Việc U17 Thái Lan và U17 Indonesia bị loại càng khiến màn so tài này trở thành tâm điểm của giải đấu.

Chia sẻ trước trận, HLV Cristiano Roland cho biết: “Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và nắm được những điểm mạnh của đội U17 Australia. Họ chắc chắn là một đối thủ rất đáng gờm.

U17 Việt Nam đã có những phương án để ngăn chặn đối phương và hướng tới một trận đấu tốt nhất. Các cầu thủ hiện đang có tinh thần rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu này”.

U17 Việt Nam và U17 Australia quyết tâm cao độ trước vòng bán kết.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng để đội thể hiện năng lực sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và tiến bộ qua từng trận đấu. Ông khẳng định: “Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận đấu tới là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt”.

Cùng quan điểm, tiền vệ Duy Khang chia sẻ: “U17 Australia là một đội bóng rất mạnh, nhưng với sự chuẩn bị của ban huấn luyện, toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang lại kết quả tốt nhất cho người hâm mộ Việt Nam”.

Xét về tương quan lực lượng, U17 Australia được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, trong quá khứ, bóng đá trẻ Australia nhiều lần thất bại trước Việt Nam tại sân chơi khu vực.

Tại giải năm 2016, U17 Việt Nam từng thắng U17 Australia 3-0 ở vòng bảng, trước khi hòa 3-3 ở chung kết và thua luân lưu 3-5. Năm 2017, U17 Việt Nam tiếp tục đánh bại đối thủ này 2-0 ở bán kết, sau đó lên ngôi vô địch - lần gần nhất đăng quang tại giải.

Dù bị đánh giá thấp hơn, U17 Việt Nam vẫn sở hữu sức mạnh tập thể, tinh thần thi đấu cao và lối chơi gắn kết. Nếu tận dụng tốt cơ hội, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể tạo bất ngờ để giành vé vào chung kết.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Australia ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 22/4.