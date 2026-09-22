English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắn súng Việt Nam mất suất chung kết ASIAD 2026 vì lý do bất ngờ

Thứ Ba, 10:06, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bắn súng Việt Nam mất suất dự chung kết nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nam nữ ASIAD 2026 vì lý do bất ngờ.

Sáng 22/9, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã trải qua một tình huống đáng tiếc ở nội dung 10m súng trường hơi đôi nam nữ tại ASIAD 2026. Bộ đôi Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu ấn tượng với 631,7 điểm sau 60 lượt bắn, xếp hạng 4 và đủ điều kiện vào chung kết theo quy định.

ban sung viet nam mat suat chung ket asiad 2026 vi ly do bat ngo hinh anh 1
VĐV bắn súng Phí Thanh Thảo trao đổi với thành viên BTC khi kết quả thi đấu bị hủy. (Ảnh: Gia Cát).

Tuy nhiên, kết quả này bất ngờ bị hủy sau khi ban tổ chức phát hiện trang phục thi đấu không đáp ứng tiêu chuẩn độ cứng. Đây là lý do khiến thành tích của cặp đôi Việt Nam không được công nhận, đồng thời mất suất tranh huy chương.

HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam, ông Trần Quốc Cường, cho biết lỗi nằm ở độ cứng trang phục vượt mức cho phép rất nhỏ. Theo ông, thiết bị của vận động viên Việt Nam trước đó vẫn được kiểm tra đạt chuẩn và không phát sinh vấn đề.

Ông Trần Quốc Cường cũng chia sẻ việc kiểm tra trở nên khắt khe hơn trong bối cảnh có sự giám sát chặt từ các đội cạnh tranh. Ban huấn luyện đã nộp đơn khiếu nại kèm lệ phí 100 USD nhưng không được chấp thuận sau quá trình rà soát.

Theo quy định của Liên đoàn Bắn súng Thế giới (ISSF) áp dụng từ năm 2026, trang phục súng trường phải đảm bảo độ dày và độ cứng nghiêm ngặt. Mục tiêu là hạn chế “doping kỹ thuật”, tránh việc trang phục hỗ trợ quá mức cho tư thế thi đấu của vận động viên.

Quy định mới yêu cầu trang phục phải có độ võng tối thiểu 3,0 mm khi kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng. Nếu thấp hơn ngưỡng này, trang phục sẽ bị xem là quá cứng và không được phép sử dụng trong thi đấu.

Ngoài độ cứng, ISSF cũng giới hạn độ dày tối đa của áo và quần ở mức 2,5 mm cho từng lớp và 5 mm tổng độ dày. Việc kiểm tra có thể được thực hiện trước và cả sau khi thi đấu, nhằm đảm bảo tính công bằng tuyệt đối.

CTV Gia Cát/ VOV.VN
Từ Nagoya, Nhật Bản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 22/9: Thể thao Việt Nam chờ HCV từ Karate
Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 22/9: Thể thao Việt Nam chờ HCV từ Karate

VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 22/9, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều môn từ 7h sáng với những kỳ vọng có thể giành HCV đầu tiên.

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 22/9: Thể thao Việt Nam chờ HCV từ Karate

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 22/9: Thể thao Việt Nam chờ HCV từ Karate

VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 22/9, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều môn từ 7h sáng với những kỳ vọng có thể giành HCV đầu tiên.

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 22/9: ĐT Việt Nam giành hạng 7 ASIAD 2026
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 22/9: ĐT Việt Nam giành hạng 7 ASIAD 2026

VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 22/9: ĐT Việt Nam giành hạng 7 ASIAD 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Kazakhstan.

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 22/9: ĐT Việt Nam giành hạng 7 ASIAD 2026

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 22/9: ĐT Việt Nam giành hạng 7 ASIAD 2026

VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 22/9: ĐT Việt Nam giành hạng 7 ASIAD 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Kazakhstan.

TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 0-0 U23 Uzbekistan: Ngọc Mỹ và Lê Phát đá chính
TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 0-0 U23 Uzbekistan: Ngọc Mỹ và Lê Phát đá chính

VOV.VN - TRỰC TIẾP U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan thuộc lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 12h00 hôm nay 22/9 trên sân vận động Nagoya City Mizuho, Nagoga, Nhật Bản.

TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 0-0 U23 Uzbekistan: Ngọc Mỹ và Lê Phát đá chính

TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 0-0 U23 Uzbekistan: Ngọc Mỹ và Lê Phát đá chính

VOV.VN - TRỰC TIẾP U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan thuộc lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 12h00 hôm nay 22/9 trên sân vận động Nagoya City Mizuho, Nagoga, Nhật Bản.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 22/9
Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 22/9

VOV.VN - Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 12h00 hôm nay 22/9 trên VTV6.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 22/9

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 22/9

VOV.VN - Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 12h00 hôm nay 22/9 trên VTV6.

Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026: Xác định 8 đội vào tứ kết
Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026: Xác định 8 đội vào tứ kết

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất, Ban tổ chức xác định được 8 đội vào tứ kết.

Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026: Xác định 8 đội vào tứ kết

Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026: Xác định 8 đội vào tứ kết

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất, Ban tổ chức xác định được 8 đội vào tứ kết.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế