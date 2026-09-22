Bắn súng Việt Nam mất suất chung kết ASIAD 2026 vì lý do bất ngờ

Sáng 22/9, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã trải qua một tình huống đáng tiếc ở nội dung 10m súng trường hơi đôi nam nữ tại ASIAD 2026. Bộ đôi Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu ấn tượng với 631,7 điểm sau 60 lượt bắn, xếp hạng 4 và đủ điều kiện vào chung kết theo quy định.

VĐV bắn súng Phí Thanh Thảo trao đổi với thành viên BTC khi kết quả thi đấu bị hủy. (Ảnh: Gia Cát).

Tuy nhiên, kết quả này bất ngờ bị hủy sau khi ban tổ chức phát hiện trang phục thi đấu không đáp ứng tiêu chuẩn độ cứng. Đây là lý do khiến thành tích của cặp đôi Việt Nam không được công nhận, đồng thời mất suất tranh huy chương.

HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam, ông Trần Quốc Cường, cho biết lỗi nằm ở độ cứng trang phục vượt mức cho phép rất nhỏ. Theo ông, thiết bị của vận động viên Việt Nam trước đó vẫn được kiểm tra đạt chuẩn và không phát sinh vấn đề.

Ông Trần Quốc Cường cũng chia sẻ việc kiểm tra trở nên khắt khe hơn trong bối cảnh có sự giám sát chặt từ các đội cạnh tranh. Ban huấn luyện đã nộp đơn khiếu nại kèm lệ phí 100 USD nhưng không được chấp thuận sau quá trình rà soát.

Theo quy định của Liên đoàn Bắn súng Thế giới (ISSF) áp dụng từ năm 2026, trang phục súng trường phải đảm bảo độ dày và độ cứng nghiêm ngặt. Mục tiêu là hạn chế “doping kỹ thuật”, tránh việc trang phục hỗ trợ quá mức cho tư thế thi đấu của vận động viên.

Quy định mới yêu cầu trang phục phải có độ võng tối thiểu 3,0 mm khi kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng. Nếu thấp hơn ngưỡng này, trang phục sẽ bị xem là quá cứng và không được phép sử dụng trong thi đấu.

Ngoài độ cứng, ISSF cũng giới hạn độ dày tối đa của áo và quần ở mức 2,5 mm cho từng lớp và 5 mm tổng độ dày. Việc kiểm tra có thể được thực hiện trước và cả sau khi thi đấu, nhằm đảm bảo tính công bằng tuyệt đối.