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Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 22/9: ĐT Việt Nam giành hạng 7 ASIAD 2026

Thứ Ba, 09:33, 22/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 22/9: ĐT Việt Nam giành hạng 7 ASIAD 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Kazakhstan.

Sau khi đã không thể hoàn thành mục tiêu tại môn bóng chuyền nữ ASIAD lần này, thầy trò HLV Tuấn Kiệt hướng đến một chiến thắng trước Kazakhstan ở trận tranh hạng 7 để chia tay Á vận hội, nhằm lấy lại tinh thần để hướng tới những giải đấu tiếp theo trong năm 2027.

ket qua bong chuyen nu hom nay 22 9 Dt viet nam gianh hang 7 asiad 2026 hinh anh 1
Ảnh: AIGNOC. 

Ở trận đấu mang ý nghĩa tinh thần là chính, HLV Tuấn Kiệt đã đưa ra sân đội hình chủ yếu là các VĐV trẻ và dự bị. Tuy vậy, các VĐV Việt Nam vẫn thi đấu tốt. Sau khi để đội bạn vượt lên ở đầu set 1, ĐT Việt Nam đã bình tĩnh đáp trả rồi vươn lên ở đúng thời điểm quyết định để thắng 25-21 set đầu với cú chắn bóng của Lê Thanh Thúy. 

Chiến thắng set đầu giúp ĐT Việt Nam tự tin hơn và hoàn toàn làm chủ trận đấu ở những set sau. Kazakhstan chống trả yếu ớt trước những pha đánh bóng linh hoạt của Quỳnh Hương hay Trà My. 

ĐT Việt Nam dễ dàng thắng 2 set sau với các điểm số 25-19 và 25-15 để hoàn tất trận đấu với thắng lợi 3-0 chỉ sau hơn 1 giờ tranh tài, qua đó khép lại hành trình ở ASIAD 2026 với vị trí thứ 7 chung cuộc. 

PV/VOV.VN
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