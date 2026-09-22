Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 22/9

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026

Theo lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan sẽ đối đầu ở lượt trận thứ cuối vòng bảng. Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan trên kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan so tài ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan sẽ quyết định trực tiếp ngôi đầu bảng C. Hiện tại, cả hai đội đều đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam của HLV Đinh Hồng Vinh bước vào trận đấu với 4 điểm sau 2 lượt trận. Lối chơi của U23 Việt Nam đang cho thấy sự cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở khả năng kiểm soát khu trung tuyến và tính hiệu quả trong các pha lên bóng.

Trong khi đó, U23 Uzbekistan thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả 2 trận, lần lượt đánh bại U23 Philippines 5-1 và U23 Kuwait 2-0 để sớm giành vé vào tứ kết. Đại diện Trung Á sở hữu thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt, luôn tạo áp lực lớn lên đối thủ trong suốt trận đấu.

Dù vậy, việc đã chắc chắn đi tiếp có thể khiến U23 Uzbekistan tính toán xoay tua lực lượng, đặc biệt khi tiền vệ Ro'ziboy Fayzullayev vắng mặt vì án treo giò. Đây là chi tiết có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh tuyến giữa của đội bóng Trung Á.

Thống kê đối đầu cũng đang nghiêng về phía Uzbekistan khi họ thắng 3 và hòa 1 trong 4 lần chạm trán gần nhất với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, với sự chủ động chiến thuật cùng quyết tâm giành điểm, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực trong trận đấu quan trọng này.