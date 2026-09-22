English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 22/9

Thứ Ba, 08:00, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 12h00 hôm nay 22/9 trên VTV6.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026

Theo lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan sẽ đối đầu ở lượt trận thứ cuối vòng bảng. Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan trên kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

link xem truc tiep u23 viet nam vs u23 uzbekistan bong da asiad 2026 hom nay 22 9 hinh anh 1
U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan so tài ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan sẽ quyết định trực tiếp ngôi đầu bảng C. Hiện tại, cả hai đội đều đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam của HLV Đinh Hồng Vinh bước vào trận đấu với 4 điểm sau 2 lượt trận. Lối chơi của U23 Việt Nam đang cho thấy sự cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở khả năng kiểm soát khu trung tuyến và tính hiệu quả trong các pha lên bóng.

Trong khi đó, U23 Uzbekistan thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả 2 trận, lần lượt đánh bại U23 Philippines 5-1 và U23 Kuwait 2-0 để sớm giành vé vào tứ kết. Đại diện Trung Á sở hữu thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt, luôn tạo áp lực lớn lên đối thủ trong suốt trận đấu.

Dù vậy, việc đã chắc chắn đi tiếp có thể khiến U23 Uzbekistan tính toán xoay tua lực lượng, đặc biệt khi tiền vệ Ro'ziboy Fayzullayev vắng mặt vì án treo giò. Đây là chi tiết có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh tuyến giữa của đội bóng Trung Á.

Thống kê đối đầu cũng đang nghiêng về phía Uzbekistan khi họ thắng 3 và hòa 1 trong 4 lần chạm trán gần nhất với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, với sự chủ động chiến thuật cùng quyết tâm giành điểm, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực trong trận đấu quan trọng này.

 
PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xác định 5 đội vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Việt Nam nín thở chờ đợi
Xác định 5 đội vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Việt Nam nín thở chờ đợi

VOV.VN - Sau 2 lượt đấu, Ban tổ chức đã xác định được 5 đội giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Xác định 5 đội vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Việt Nam nín thở chờ đợi

Xác định 5 đội vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Việt Nam nín thở chờ đợi

VOV.VN - Sau 2 lượt đấu, Ban tổ chức đã xác định được 5 đội giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Tin bóng đá 20-9: Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ ở ASIAD 2026
Tin bóng đá 20-9: Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ ở ASIAD 2026

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 20-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ ở ASIAD 2026; U23 Việt Nam có thể chạm trán U23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 2026; MU tổn thất lực lượng ở vòng 5 Premier League…

Tin bóng đá 20-9: Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ ở ASIAD 2026

Tin bóng đá 20-9: Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ ở ASIAD 2026

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 20-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đối thủ của U23 Việt Nam nhận tin dữ ở ASIAD 2026; U23 Việt Nam có thể chạm trán U23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 2026; MU tổn thất lực lượng ở vòng 5 Premier League…

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9: U23 Thái Lan thắng khó tin
Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9: U23 Thái Lan thắng khó tin

VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9, U23 Thái Lan ngược dòng thắng 5-1 trước U23 Hong Kong (Trung Quốc) để tiến gần tấm vé vào tứ kết.

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9: U23 Thái Lan thắng khó tin

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9: U23 Thái Lan thắng khó tin

VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9, U23 Thái Lan ngược dòng thắng 5-1 trước U23 Hong Kong (Trung Quốc) để tiến gần tấm vé vào tứ kết.

Tin bóng đá 19/9: U23 Việt Nam trước kịch bản bốc thăm quyết định vé tứ kết ASIAD
Tin bóng đá 19/9: U23 Việt Nam trước kịch bản bốc thăm quyết định vé tứ kết ASIAD

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 19/9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U23 Việt Nam trước kịch bản bốc thăm quyết định vé tứ kết ASIAD 2026; Dàn sao vắng mặt trong danh sách ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026; Chuỗi trận tệ hại của Chelsea trong năm 2026…

Tin bóng đá 19/9: U23 Việt Nam trước kịch bản bốc thăm quyết định vé tứ kết ASIAD

Tin bóng đá 19/9: U23 Việt Nam trước kịch bản bốc thăm quyết định vé tứ kết ASIAD

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 19/9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U23 Việt Nam trước kịch bản bốc thăm quyết định vé tứ kết ASIAD 2026; Dàn sao vắng mặt trong danh sách ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026; Chuỗi trận tệ hại của Chelsea trong năm 2026…

Cầu thủ cao 1m96 của U23 Việt Nam trải lòng về vinh dự đặc biệt ở ASIAD 2026
Cầu thủ cao 1m96 của U23 Việt Nam trải lòng về vinh dự đặc biệt ở ASIAD 2026

VOV.VN - Trung vệ Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự khi được cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc ASIAD 2026.

Cầu thủ cao 1m96 của U23 Việt Nam trải lòng về vinh dự đặc biệt ở ASIAD 2026

Cầu thủ cao 1m96 của U23 Việt Nam trải lòng về vinh dự đặc biệt ở ASIAD 2026

VOV.VN - Trung vệ Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự khi được cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc ASIAD 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế