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Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026: Xác định 8 đội vào tứ kết

Thứ Ba, 06:30, 22/09/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất, Ban tổ chức xác định được 8 đội vào tứ kết.

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất sau vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định đủ 8 đội tuyển giành quyền vào tứ kết, gồm Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan, Philippines và Việt Nam.

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Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất sau vòng bảng.

Tại bảng E, Nhật Bản đứng đầu với 9 điểm, Đài Bắc Trung Hoa xếp thứ hai với 6 điểm. Ở bảng F, Triều Tiên và Hàn Quốc cùng có 7 điểm, lần lượt giữ hai vị trí dẫn đầu. Bảng G chứng kiến Trung Quốc đứng nhất với 7 điểm, còn Uzbekistan xếp thứ hai với 5 điểm.

Hai suất dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất thuộc về Philippines và Việt Nam. Philippines giành 4 điểm, trong khi Việt Nam có 1 điểm sau 3 trận.

Đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở lượt cuối bảng E. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vượt qua Myanmar trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

PV/VOV.VN
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