Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026: Xác định 8 đội vào tứ kết

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất sau vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định đủ 8 đội tuyển giành quyền vào tứ kết, gồm Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan, Philippines và Việt Nam.

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất sau vòng bảng.

Tại bảng E, Nhật Bản đứng đầu với 9 điểm, Đài Bắc Trung Hoa xếp thứ hai với 6 điểm. Ở bảng F, Triều Tiên và Hàn Quốc cùng có 7 điểm, lần lượt giữ hai vị trí dẫn đầu. Bảng G chứng kiến Trung Quốc đứng nhất với 7 điểm, còn Uzbekistan xếp thứ hai với 5 điểm.

Hai suất dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất thuộc về Philippines và Việt Nam. Philippines giành 4 điểm, trong khi Việt Nam có 1 điểm sau 3 trận.

Đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở lượt cuối bảng E. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vượt qua Myanmar trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.