ASIAD 2026 ngày thi đấu 3/10: Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 1 tấm HCV
VOV.VN - Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 1 tấm HCV từ môn cầu mây nội dung quadrant nữ trong ngày thi đấu 3/10 tại ASIAD 2026.
Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 3/10 được chờ đợi với trận chung kết quadrant nữ cầu mây giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan. Với việc vào đến chung kết, cầu mây Việt Nam có cơ hội mang về một tấm HCV nữa nếu giành chiến thắng.
Ngoài ra, các VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở các bộ môn jujitsu, taekwondo và vật từ vòng loại. Đây là cơ hội để các VĐV giành thêm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong thời điểm ASIAD 2026 đang dần khép lại.