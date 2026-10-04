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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Thể thao Việt Nam tăng bậc

Chủ Nhật, 05:30, 04/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất khi Đoàn Thể thao Việt Nam tăng bậc với việc giành thêm một tấm HCV.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất được chú ý khi Đoàn Thể thao Việt Nam tăng bậc với việc có thêm một tấm HCV trong ngày thi đấu 2/10. Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã vượt qua Thái Lan trong trận chung kết nội dung quadrant nữ để giành HCV thứ ba tại ASIAD 2026.

Tính đến hết ngày thi đấu 3/10, Đoàn Thể thao Việt Nam có 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ và vươn lên đứng thứ 19 trong bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026. 

bang tong sap huy chuong asiad 2026 moi nhat Doan the thao viet nam tang bac hinh anh 1
bang tong sap huy chuong asiad 2026 moi nhat Doan the thao viet nam tang bac hinh anh 2
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất.
PV/VOV.VN
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