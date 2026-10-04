Hôm nay 4/10, ASIAD 2026 chính thức bế mạc

Sau hơn 2 tuần tranh tài, ASIAD 2026 chính thức khép lại với lễ bế mạc diễn ra vào 16h (giờ Việt Nam) hôm nay 4/10 trên sân vận động Paloma Mizuho ở Nagoya (Nhật Bản).

Sân Paloma Mizuho - nơi sẽ diễn ra lễ bế mạc của ASIAD 2026. (Ảnh: Reuters).

Theo lịch chính thức của Ủy ban Olympic Nhật Bản, lễ bế mạc bắt đầu lúc 18h00 ngày 4/10 theo giờ Nhật Bản, tức 16h00 giờ Việt Nam. Trước đó, sân mở cửa từ 13h30, trong khi chương trình "Warm-up Stage" bắt đầu lúc 16h00.

Dàn nghệ sĩ của phần khởi động đã được công bố, gồm Kimura Masaya của nhóm INI, Okubo Kayoko, nhóm nữ MYERA, các thành viên Đại học Thể dục Thể thao Nhật Bản và đoàn biểu diễn Tokugawa Ieyasu – Hattori Hanzo Ninja. Hai MC là YO!YO!YOSUKE và Horie Miho.

Theo kế hoạch, chương trình chính thức dự kiến kết thúc vào khoảng 17h30 (giờ Việt Nam). Ban tổ chức cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh và điều tiết khán giả nghiêm ngặt, trong đó có khoảng thời gian hạn chế vào sân trước giờ lễ chính.

Một trong những điểm nhấn của ngày bế mạc là việc Hội đồng Olympic châu Á công bố hai VĐV xuất sắc nhất ASIAD 2026, gồm một nam và một nữ. Theo OCA, hội đồng gồm 5 thành viên sẽ đánh giá dựa trên thành tích HCV, kỷ lục thế giới, kỷ lục châu Á và kỷ lục ASIAD. Mỗi VĐV được lựa chọn sẽ nhận 25.000 USD.

Phần cuối của lễ bế mạc sẽ là nghi thức trao cờ và quyền đăng cai ASIAD kế tiếp cho Qatar, nước sẽ tổ chức ASIAD lần tiếp theo vào năm 2030.

Trước khi lễ bế mạc diễn ra, 2 bộ huy chương cuối cùng của ASIAD 2026 sẽ được trao trong sáng 4/10 với các nội dung thi đấu chung kết của môn cưỡi ngựa.