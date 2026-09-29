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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Thể thao Việt Nam chờ thêm HCV

Thứ Ba, 05:45, 29/09/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 21 với 1 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ.

Trong ngày thi đấu 28/9, Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 1 tấm HCĐ ở môn cầu mây sau khi đội tuyển cầu mây regu nam Việt Nam dừng bước tại bán kết. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 sau khi trải qua 2 ngày liên tiếp trắng tay.

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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 tính đến hết ngày 28/9. (Ảnh: BTC)

Hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam đang có 1 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026. 

Đáng chú ý, Đoàn Thể thao Việt Nam chắc chắn sẽ có thêm huy chương trong ngày thi đấu 29/9 khi đội tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ Philippines ở chung kết. Đây là nội dung được kỳ vọng sẽ mang về thêm HCV và cải thiện thứ hạng của Đoàn Thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Ở top đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, Đoàn Trung Quốc giữ vững vị trí số 1 với 132 HCV, 53 HCB, 45 HCĐ, chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 41 HCV, 68 HCB, 63 HCĐ, Đoàn Hàn Quốc đứng thứ 3 với 21 HCV, 26 HCB, 44 HCĐ.

Hoàng Long/VOV.VN
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