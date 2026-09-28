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Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam lên tiếng về thành tích không như ý tại ASIAD 2026

Thứ Hai, 20:15, 28/09/2026
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VOV.VN - Đặt mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 2026, song đến thời điểm Đại hội đã đi qua hơn nửa chặng đường, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể so với chỉ tiêu đề ra.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 Nguyễn Hồng Minh thẳng thắn nhìn nhận những kết quả chưa đạt kỳ vọng, phân tích cả nguyên nhân chủ quan, khách quan và cho rằng đây là bài học thực tế rất lớn để Thể thao Việt Nam nhìn lại vị trí của mình, từ đó có những điều chỉnh trong chiến lược đầu tư thời gian tới.

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Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 Nguyễn Hồng Minh (Ảnh: Gia Cát)

PV: Trước ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên. Tuy nhiên, sau hơn nửa chặng đường tranh tài, bên cạnh những dấu ấn đáng ghi nhận, kết quả của đoàn vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu ban đầu. Ông đánh giá như thế nào về kết quả thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam đến thời điểm này?

Ông Nguyễn Hồng Minh: Đến thời điểm hiện tại, khi Đại hội thể thao châu Á đã đi qua hơn nửa chặng đường và đang tiến dần về những ngày thi đấu cuối cùng, tôi xin có những đánh giá bước đầu về kết quả của Đoàn Thể thao Việt Nam dựa trên hai khía cạnh sau:

Thứ nhất, về những nỗ lực và kết quả bước đầu. Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng các vận động viên, huấn luyện viên đã bước vào giải đấu này với một tinh thần quyết tâm cao độ.

Tấm Huy chương Vàng ở môn Karate (nội dung kata đồng đội nữ), Huy chương Bạc quý giá của môn Wushu, cùng các Huy chương Đồng ở các môn thế mạnh khác là minh chứng rõ nét cho ý chí kiên cường, nỗ lực vượt bậc vì màu cờ sắc áo của các vận động viên. Có những nội dung chúng ta đã tiệm cận rất gần đến tấm huy chương trong sự tiếc nuối chỉ tính bằng phần nghìn điểm số, điều đó cho thấy các vận động viên đã thi đấu hết mình, không hề chịu lùi bước.

Thứ hai, về những khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm. Nhìn một cách trực diện, kết quả hiện tại của đoàn vẫn còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu đặt ra ban đầu (giành từ 4 Huy chương Vàng trở lên). Thể thao Việt Nam đang có phần hụt hơi và rơi vào thế bám đuổi áp lực so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia.

Sự cạnh tranh tại đấu trường châu lục ngày càng khốc liệt. Nhiều bộ môn trọng điểm như Điền kinh, Bơi lội, Rowing hay Cử tạ của chúng ta gặp rất nhiều thử thách trước các đối thủ vượt trội và chưa thể tạo nên sự bứt phá.

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Đoàn Thể thao Việt Nam mới có 1 HCV tại ASIAD 2026 nhờ công của các võ sĩ Karate. (Ảnh: Gia Cát)

Đây là bài học rất lớn về công tác dự báo sức mạnh đối thủ, sự chuẩn bị điểm rơi phong độ, cũng như chiến lược đầu tư dài hơi cho các môn thể thao Olympic. Nhìn rộng ra, ASIAD là sân chơi tiệm cận đẳng cấp Olympic. Khi các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bahrain... đưa đến đây những vận động viên có đẳng cấp hàng đầu Olympic, khoảng cách về trình độ, khoa học, công nghệ và y học thể thao giữa họ và chúng ta càng lộ rõ. Đây là bài học rất đắt giá về việc định vị lại chiến lược đầu tư trọng điểm, thay vì dàn trải ở quá nhiều nhóm môn.

Trong những ngày thi đấu còn lại, áp lực giải tỏa “cơn khát vàng” lúc này là rất lớn. Tuy nhiên, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ quyết tâm dồn toàn lực và sự tập trung vào các nội dung có khả năng tranh chấp huy chương vàng của Bắn súng, Cầu mây, các cự ly tiếp sức của Điền kinh, Esports để cố gắng đạt mục tiêu đề ra.

PV: Như ông vừa nhìn nhận, khoảng cách với mục tiêu từ 4 HCV trở lên đang là một thực tế mà Đoàn Thể thao Việt Nam phải đối diện. Đáng chú ý, một số môn, nội dung được đặt nhiều kỳ vọng trước Đại hội nhưng chưa mang về HCV. Theo ông, đâu là những nguyên nhân chính, cả chủ quan và khách quan, dẫn tới kết quả này?

Ông Nguyễn Hồng Minh: Việc chúng ta chưa đạt được chỉ tiêu huy chương tính đến thời điểm này rõ ràng là một kết quả không như kỳ vọng. Với tư cách là những người lãnh đạo đoàn, chúng tôi nhận trách nhiệm trước người hâm mộ thể thao nước nhà khi chưa thể giúp các vận động viên thi đấu bứt phá để mang về những tấm Huy chương Vàng.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn và sòng phẳng, kết quả này phản ánh sự khốc liệt của giải đấu. Phải thừa nhận rằng, sân chơi ASIAD hiện nay có trình độ rất cao, nhiều môn như Bơi lội, Bắn súng hay Cử tạ đều ngang ngửa với giải vô địch thế giới và Olympic. Các đối thủ lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản hay Hàn Quốc đem đến giải đấu những vận động viên xuất sắc với thông số kỹ thuật quá mạnh.

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Xạ thủ Trịnh Thu Vinh lỡ cơ hội đoạt huy chương ở nội dung 25m súng ngắn nữ. (Ảnh: Gia Cát)

Khi họ liên tục chạm đến các kỷ lục thế giới ngay từ vòng loại, áp lực lên các xạ thủ hay vận động viên của chúng ta là cực kỳ lớn. Bên cạnh đó, ở môn Rowing, việc nước chủ nhà chịu ảnh hưởng của mưa bão buộc Ban tổ chức phải dồn lịch thi đấu từ 5 ngày xuống còn 2 ngày, khiến vận động viên phải đua liên tục ở cường độ cao mà không có lực lượng dự phòng đủ dày, qua đó bào mòn thể lực các tay chèo, phá vỡ hoàn toàn tính toán chiến thuật ban đầu và khiến chúng ta lỡ hẹn với những vị trí cao nhất.

Về chủ quan, chúng tôi chưa làm tốt việc giải tỏa áp lực cho các vận động viên trọng điểm. Trường hợp sẩy chân đáng tiếc ở vòng loại của những nhà đương kim vô địch hay các niềm hy vọng lớn cho thấy tâm lý thi đấu chưa thực sự vững vàng. Sự căng cứng hiện rõ trong từng loạt bắn, từng nhịp chèo ở những thời khắc mang tính quyết định.

Đồng thời, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng các điều kiện bảo đảm như hồi phục, chế độ dinh dưỡng và ứng dụng khoa học công nghệ của Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa so với các quốc gia hàng đầu. Sự chuẩn bị của chúng ta phần lớn vẫn dựa vào nỗ lực tự thân của huấn luyện viên và vận động viên, chưa có được sự hỗ trợ mang tính khoa học, kỹ thuật toàn diện.

Thất bại tại các nội dung kỳ vọng lần này là bài học thực tế rất lớn để chúng tôi tỉnh táo lại và nhìn rõ vị trí của mình ở đâu trên bản đồ thể thao châu lục. Chúng tôi nhận bài học này để nghiêm túc rà soát, thay đổi lại chiến lược đầu tư cho chặng đường sắp tới.

CTV Gia Cát/VOV.VN
Từ Nagoya, Nhật Bản
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