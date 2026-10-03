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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam có cơ hội thăng tiến

Thứ Bảy, 06:00, 03/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 21 với 2 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ.

Trong ngày thi đấu 2/10, Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 2 tấm HCB nhờ công của võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang ở nội dung Taekwondo thực tế ảo và võ sĩ Nguyễn Thị Tâm ở hạng 51kg môn Boxing.

Tính đến hết ngày thi đấu 2/10, Đoàn Thể thao Việt Nam có 2 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ và tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026. 

Đáng chú ý, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có cơ hội tranh HCV trong ngày thi đấu 3/10 khi Đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết. Nếu như giành được tấm HCV này, Đoàn Thể thao Việt Nam có thể sẽ thăng hạng trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026. 

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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 2/10

Ở nhóm đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 162 HCV, 81 HCB, 73 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ nhì với 72 HCV, 83 HCB, 85 HCĐ. Đoàn Hàn Quốc xếp thứ 3 với 33 HCV, 39 HCB, 62 HCĐ.

Đáng chú ý, Đoàn Thái Lan đã có thêm 3 HCV trong ngày thi đấu 2/10 để cán mốc 15 HCV tại ASIAD 2026 và hiện đang đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp với 15 HCV, 11 HCB, 17 HCĐ.

Hoàng Long/VOV.VN
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