Đoàn Thể thao Việt Nam giành huy chương ASIAD 2026 ở môn thể thao độc lạ

Taekwondo thực tế ảo là môn thể thao "độc lạ" tại ASIAD 2026, khi các VĐV không trực tiếp ra đòn vào nhau mà đeo kính thực tế ảo (VR) và bộ cảm biến theo dõi chuyển động cơ thể rồi ra đòn vào đối thủ trên màn hình. Khán giả sẽ vừa chứng kiến VĐV tung đòn trên sàn đấu, vừa theo dõi nhân vật trên màn hình.

Trong mỗi trận đấu, mỗi võ sĩ bắt đầu hiệp đấu với 1000 điểm HP. Ra đòn chính xác làm giảm HP đối thủ; HP về 0 sẽ bị knock-out. Các VĐV sẽ thi đấu 3 hiệp thắng 2; hết thời gian ai nhiều HP hơn người đó thắng hiệp. Nếu bằng HP, ưu tiên số đòn trúng đầu (headshot), đòn đá trúng đích và đòn cuối cùng. Đáng chú ý, do đây là môn thể thao ảo nên các VĐV nam và nữ có thể tranh tài cùng nhau.

Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang. (Ảnh: AP)

Châu Ngọc Tuyết Sang (bên phải) thi đấu trong trận gặp An Hyangsik. (Ảnh: The Chosun Daily)

Ở lần đầu tiên Taekwondo thực tế ảo xuất hiện tại đấu trường ASIAD, Đoàn Thể thao Việt Nam đã đứng trước cơ hội giành tấm HCV khi võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang lọt vào trận chung kết. Tiếc rằng, Châu Ngọc Tuyết Sang đã thua 0-2 trước Jeus Gabriel Derick của Philippines và chỉ có được tấm HCB.

Trước đó, Châu Ngọc Tuyết Sang đã thắng An Hyangsik của Hàn Quốc ở vòng 1/8, Tongchan Sasikarn của Thái Lan ở tứ kết và Zong Han Darren của Singapore ở bán kết.

Đây là tấm HCB thứ 2 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Qua đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đang có 1 HCV, 2 HCB và 19 HCĐ tại ASIAD 2026.