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Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 2/10: ĐT nữ Nhật Bản giành HCV

Thứ Sáu, 20:21, 02/10/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 2/10: ĐT nữ Nhật Bản giành HCV sau trận thắng kịch tính trên chấm luân lưu trước Triều Tiên.

Trận chung kết bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra chiều tối 2/10 giữa 2 đội Nhật Bản và Triều Tiên. Đây được xem như trận "chung kết trong mơ" của giải khi Nhật Bản và Triều Tiên chính là những đội bóng đá nữ mạnh nhất châu Á hiện tại. 

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Ảnh: Reuters. 

Với lợi thế sân nhà, Nhật Bản nhanh chóng dồn lên tấn công. Thầy trò HLV Michihisa Kano đã tạo ra rất nhiều cơ hội và sau những cơ hội bị bỏ lỡ, họ đã có bàn mở tỷ số ở phút 32.

Funa xuống biên trái và chuyền vào cho Shiokoshi dứt điểm. Hậu vệ của Triều Tiên truy cản được, nhưng bóng bật ra và Ueno chớp thời cơ đá bồi rất căng, đưa Nhật Bản vượt lên. 1-0 nghiêng về đội chủ nhà là kết quả của hiệp 1. 

Sang hiệp 2, thế trận thay đổi hoàn toàn. Các cầu thủ Triều Tiên với khát khao tìm bàn gỡ đã nhanh chóng tạo ra áp lực và bàn gỡ cũng đến với đội bóng này ngay ở phút 46. 

Jong Kum nỗ lực treo bóng vào rất nguy hiểm. Bóng cuộn vào khung thành, trong khi thủ môn Ohba Shu lóng ngóng đẩy bóng qua vạch vôi, khiến ĐT nữ Nhật Bản nhận bàn thua. 

Sau khi san bằng tỷ số, ĐT nữ Triều Tiên hoàn toàn làm chủ trận đấu. Sự cơ động của các tiền vệ Triều Tiên khiến các cầu thủ Nhật Bản gần như bất lực trong việc triển khai bóng. 

Sức ép lớn của Triều Tiên đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ hai ở phút 69. Han Jin Hong cố gắng phối hợp với Jon Ryong Jong, sau đó Jon Ryong Jong xoay người dứt điểm vô cùng hiểm hóc, đánh bại thủ môn đội chủ nhà. 

Bị dẫn ngược, ĐT nữ Nhật Bản dồn đội hình lên tấn công nhưng vấp phải hàng thủ vô cùng chắc chắn của Triều Tiên. Tuy nhiên, trong tình thế bế tắc, thầy trò HLV Michihisa Kano vẫn có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 86. Hanon đẩy bước một chính xác để vượt qua hậu vệ của Triều Tiên, sau đó dứt điểm tung lưới thủ môn Yu Son Gum. 

Sau 90 phút bất phân thắng bại với tỷ số 2-2, trận đấu phải bước sang 30 phút hiệp phụ. Trong 2 hiệp phụ, không bên nào ghi được bàn thắng và trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu. 

Trên loạt đá từ chấm 11m, thủ môn Ohba Shu là "người hùng" của ĐT nữ Nhật Bản với một tình huống cản phá chính xác, góp phần giúp đội chủ nhà thắng 5-3 và giành HCV. 

Đây là lần thứ ba liên tiếp, ĐT bóng đá nữ Nhật Bản giành HCV ở một kỳ ASIAD. Trước đó, họ đã giành HCV ở các kỳ ASIAD được tổ chức năm 2018 và 2023. 

PV/VOV.VN
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