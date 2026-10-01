English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu chung kết bóng đá ASIAD 2026: U23 Nhật Bản gặp U23 Hàn Quốc

Thứ Năm, 14:00, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026, U23 Nhật Bản sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc trong trận chung kết.

Theo lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc sẽ so tài với nhau trong trận chung kết diễn ra vào lúc 17h30 ngày 3/10. Đây là trận chung kết trong mơ giữa hai thế lực bóng đá của châu lục.

U23 Nhật Bản có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, nhưng U23 Hàn Quốc đang có phong độ cao và cũng rất quyết tâm trong việc bảo vệ tấm HCV danh giá. Do đó, cuộc đọ sức này được dự đoán hấp dẫn, kịch tính.

lich thi dau chung ket bong da asiad 2026 u23 nhat ban gap u23 han quoc hinh anh 1
Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba bóng đá nam ASIAD 2026.

Đây là kỳ ASIAD thứ ba liên tiếp U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc gặp nhau trong trận chung kết. Trước đó, U23 Hàn Quốc đều thắng U23 Nhật Bản với tỉ số 2-1 để giành HCV. Nếu tiếp tục đánh bại đối thủ ở trận chung kết ASIAD 2026, U23 Hàn Quốc sẽ lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi.

Ngoài trận chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 thì người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận tranh hạng Ba giữa U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan ở trận tranh huy chương đồng vào lúc 13h ngày 3/10.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 1/10: Cầu mây báo tin vui, bắn súng trượt huy chương
Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 1/10: Cầu mây báo tin vui, bắn súng trượt huy chương

VOV.VN - Trực tiếp các môn thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của các vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 1/10: Cầu mây báo tin vui, bắn súng trượt huy chương

Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 1/10: Cầu mây báo tin vui, bắn súng trượt huy chương

VOV.VN - Trực tiếp các môn thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của các vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam.

Xác định 2 đội vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026
Xác định 2 đội vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026

VOV.VN - Xác định 2 đội vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Xác định 2 đội vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026

Xác định 2 đội vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026

VOV.VN - Xác định 2 đội vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 20
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 20

VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 sáng 1/10, Đoàn Thể thao Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ, đứng hạng 20.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 20

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 20

VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 sáng 1/10, Đoàn Thể thao Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ, đứng hạng 20.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của Đoàn Thể thao Việt Nam
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của Đoàn Thể thao Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của Đoàn Thể thao Việt Nam với mục tiêu có thể giành thêm huy chương.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của Đoàn Thể thao Việt Nam

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của Đoàn Thể thao Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của Đoàn Thể thao Việt Nam với mục tiêu có thể giành thêm huy chương.

ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Cầu mây và boxing Việt Nam ghi dấu ấn
ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Cầu mây và boxing Việt Nam ghi dấu ấn

VOV.VN - ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Cầu mây và boxing Việt Nam ghi dấu ấn với những thành tích tốt. Trong đó, cầu mây có những chiến thắng còn boxing giành được 1 HCĐ.

ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Cầu mây và boxing Việt Nam ghi dấu ấn

ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Cầu mây và boxing Việt Nam ghi dấu ấn

VOV.VN - ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Cầu mây và boxing Việt Nam ghi dấu ấn với những thành tích tốt. Trong đó, cầu mây có những chiến thắng còn boxing giành được 1 HCĐ.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế