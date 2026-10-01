Lịch thi đấu chung kết bóng đá ASIAD 2026: U23 Nhật Bản gặp U23 Hàn Quốc

Theo lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc sẽ so tài với nhau trong trận chung kết diễn ra vào lúc 17h30 ngày 3/10. Đây là trận chung kết trong mơ giữa hai thế lực bóng đá của châu lục.

U23 Nhật Bản có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, nhưng U23 Hàn Quốc đang có phong độ cao và cũng rất quyết tâm trong việc bảo vệ tấm HCV danh giá. Do đó, cuộc đọ sức này được dự đoán hấp dẫn, kịch tính.

Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba bóng đá nam ASIAD 2026.

Đây là kỳ ASIAD thứ ba liên tiếp U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc gặp nhau trong trận chung kết. Trước đó, U23 Hàn Quốc đều thắng U23 Nhật Bản với tỉ số 2-1 để giành HCV. Nếu tiếp tục đánh bại đối thủ ở trận chung kết ASIAD 2026, U23 Hàn Quốc sẽ lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi.

Ngoài trận chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 thì người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận tranh hạng Ba giữa U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan ở trận tranh huy chương đồng vào lúc 13h ngày 3/10.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.