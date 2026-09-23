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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam vươn lên nhờ HCV

Thứ Tư, 05:30, 23/09/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 sáng 23/9, Đoàn Thể thao Việt Nam có 1 HCV và 3 HCĐ, đứng hạng 16.

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 ngày 23/9 (theo giờ Việt Nam), Đoàn Trung Quốc đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD với 32 HCV, 13 HCB và 8 HCĐ, tổng cộng 53 huy chương.

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Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 sáng 23/9.

Nhật Bản đứng thứ hai với 11 HCV, 16 HCB và 19 HCĐ. Phía sau lần lượt là Hàn Quốc xếp thứ ba với 6 HCV, 4 HCB và 17 HCĐ. Kazakhstan đứng thứ tư với 6 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ.

Thái Lan đang đứng thứ 5 với 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ 6 với 3 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ. Trong khi đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đã vươn lên xếp đồng hạng 16 với Malaysia, cùng có 1 HCV, 3 HCĐ và chưa giành HCB.

PV/VOV.VN
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