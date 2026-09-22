ĐT bóng chuyền nữ Trung Quốc giành HCV ASIAD 2026

Trận chung kết bóng chuyền nữ ASIAD 2026 diễn ra chiều tối 22/9 giữa 2 đội Nhật Bản và Trung Quốc. Sau những gì đã diễn ra từ đầu giải, đội chủ nhà Nhật Bản bị đánh giá thấp hơn.

Ảnh: AP.

Những gì diễn ra trong 2 set đầu tiên đã chứng minh cho nhận định đó. Đội bóng giàu thành tích nhất ASIAD - ĐT Trung Quốc hoàn toàn áp đảo, liên tục dẫn trước với khoảng cách sâu.

Wu Mengjie là người chơi nổi bật nhất bên phía ĐT Trung Quốc với 17 điểm trong 2 set đấu đầu tiên và đội bóng này đã thắng dễ 25-19, 25-20.

Tuy nhiên, Nhật Bản với lợi thế sân nhà đã thi đấu đầy quyết tâm trong set 3. Sự cố gắng của Sato giúp các cầu thủ Nhật Bản liên tiếp ghi điểm, hạn chế sự nguy hiểm của Wu Mengjie để có thời điểm vượt lên dẫn trước đến 10-2.

Dù vậy, trong tình thế khó khăn và Wu Mengjie bị khóa chặt, ĐT Trung Quốc đã có những phương án thay thế. Zhuang Yushan hay Guo Zhongnan trở thành những tay ghi điểm chủ lực để các cầu thủ Trung Quốc san bằng khoảng cách ở điểm số 19-19.

Về cuối set 3, Wu Mengjie lại trở thành nhân vật chính với những điểm số liên tiếp. Chính VĐV số 1 của ĐT Trung Quốc đã tung ra cú phát bóng khó quyết định, khiến cầu thủ Nhật Bản đỡ bước một lỗi, khép lại trận đấu với thắng lợi 25-23 trong set 3 và 3-0 chung cuộc cho ĐT Trung Quốc.

Với chiến thắng này, ĐT Trung Quốc bảo vệ thành công HCV môn bóng chuyền nữ ở ASIAD và tiếp tục củng cố vị trí độc tôn ở Á vận hội với lần thứ 10 bước lên bục cao nhất.