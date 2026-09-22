Xác định đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Chiều 22/9, lượt trận cuối bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2026 khép lại với chiến thắng 2-0 của U23 Hàn Quốc trước U23 Saudi Arabia. Trận đấu diễn ra với thế trận thận trọng trong những phút đầu khi cả hai đội đều ưu tiên sự chắc chắn. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc dần kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục triển khai tấn công ở hai biên nhằm tạo sức ép.

U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 2-0 trước U23 Saudi Arabia. (Ảnh: Reuters)

Trong hiệp 1, đội bóng Đông Á tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc gia tăng sức ép và nhanh chóng tạo ra khác biệt.

Phút 67, từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Shin Min Ha bật cao đánh đầu mở tỷ số, trước khi Kim Myung Jun nhân đôi cách biệt chỉ 2 phút sau với cú đánh đầu hiểm hóc.

Dẫn trước 2-0, U23 Hàn Quốc chủ động kiểm soát thế trận và hạn chế tối đa cơ hội của đối phương. U23 Saudi Arabia có pha phản công đáng chú ý ở phút 49 nhưng thủ môn Kim Joon Hong đã xuất sắc cản phá cú sút của Al Bishri.

Chung cuộc, U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 2-0 để đứng đầu bảng D. Với kết quả này, U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Việt Nam, đội nhì bảng C, ở tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

U23 Việt Nam khép lại chiến dịch vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026 với vị trí nhì bảng C. (Ảnh: Reuters)

Theo lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026, cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 25/9. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia đối đầu U23 Uzbekistan. Hai cặp tứ kết còn lại sẽ được xác định sau khi các trận đấu cuối cùng được diễn ra vào ngày 23/9.