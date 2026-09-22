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Tiền vệ ĐT nữ Việt Nam tiết lộ khó khăn trước trận tứ kết ASIAD 2026

Thứ Ba, 20:03, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiền vệ Dương Thị Vân cho biết ĐT bóng đá nữ Việt Nam đang có tinh thần thoải mái, đồng thời nỗ lực hồi phục thể lực và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với ĐT nữ Trung Quốc.

Sau khi giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam đang hướng sự tập trung tới cuộc đối đầu với chủ nhà Trung Quốc. Chia sẻ tại buổi tập ngày 22/9, tiền vệ Dương Thị Vân cho biết toàn đội đang có tinh thần thoải mái, đồng thời nỗ lực hồi phục thể lực và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu phía trước.

Đánh giá về tình trạng của toàn đội sau trận hòa 0-0 với Thái Lan, Dương Thị Vân cho biết: “Toàn đội hiện tại rất phấn khởi và thoải mái sau khi giành vé vào tứ kết. Về thể lực, toàn đội sẽ cố gắng hồi phục thật tốt để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”.

tien ve Dt nu viet nam tiet lo kho khan truoc tran tu ket asiad 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF

Tại tứ kết, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Trung Quốc, đối thủ mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc từng đối đầu trong quá trình tập huấn trước ASIAD. Dương Thị Vân nhìn nhận đây là thử thách không nhỏ đối với đội tuyển.

“Đối với ĐT nữ Trung Quốc, rõ ràng họ hơn chúng ta về nhiều mặt, từ thể hình, thể lực đến kỹ chiến thuật. Tuy nhiên, điều đó không làm cả đội nản lòng. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với tâm lý và quyết tâm cao nhất để có thể giành được kết quả tốt nhất”, tiền vệ sinh năm 1994 chia sẻ.

Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Dương Thị Vân cũng cho rằng sự chuẩn bị về chiến thuật của ban huấn luyện sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu sắp tới.

“Bản thân tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu với các đối thủ quốc tế. Bên cạnh đó, ban huấn luyện sẽ đưa ra những chiến thuật hợp lý. Tôi nghĩ toàn đội sẽ có sự chuẩn bị thật tốt để bước vào trận đấu với ĐT nữ Trung Quốc và hướng tới một thế trận phù hợp”.

tien ve Dt nu viet nam tiet lo kho khan truoc tran tu ket asiad 2026 hinh anh 2
Ảnh: VFF

ĐT nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao, với nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội thi đấu bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm. Theo Dương Thị Vân, toàn đội đang từng bước thích nghi với những yêu cầu mới dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện.

“Như mọi người cũng đã biết, đội tuyển đang trong quá trình chuyển giao thế hệ và ban huấn luyện mới cũng có những chiến thuật mới. Toàn đội đang rất cố gắng để bắt nhịp và hoàn thiện mọi thứ.

Tôi mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ ĐT nữ Việt Nam. Về cá nhân, tôi sẽ làm tất cả những gì tốt nhất để gắn kết các thành viên, cả trong sân lẫn ngoài sân, để mọi người có thể tự tin chơi bóng và thể hiện được những gì tốt nhất của mình”, Dương Thị Vân bày tỏ.

tien ve Dt nu viet nam tiet lo kho khan truoc tran tu ket asiad 2026 hinh anh 3
Ảnh: VFF

Đây là kỳ ASIAD thứ hai trong sự nghiệp của Dương Thị Vân. Tiền vệ kỳ cựu đánh giá việc ĐT nữ Việt Nam góp mặt ở tứ kết là tín hiệu tích cực, đồng thời hy vọng toàn đội có thể thi đấu với tâm lý thoải mái và tiếp tục thể hiện sự tiến bộ trong chặng đường phía trước.

“Đây là kỳ ASIAD thứ hai của tôi. Đây là một đấu trường khó. Ở kỳ trước, chúng tôi đã dừng bước từ vòng bảng, còn lần này đội đã tiến sâu hơn và đó cũng là một tín hiệu tốt.

Tôi nghĩ ở đấu trường này, toàn đội sẽ thi đấu với tâm lý thoải mái, qua đó có thể thể hiện ngày càng tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo” - Dương Thị Vân kết luận. 

PV/VOV.VN
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