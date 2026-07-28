Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: ĐT Việt Nam tạm mất ngôi đầu bảng

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất, cập nhật sáng 28/7: ĐT Việt Nam tạm mất ngôi đầu bảng A khi ĐT Singapore đã giành chiến thắng 2-0 trước Timor Leste.

Các cầu thủ Singapore đã có 6 điểm sau 2 trận đầu tiên toàn thắng và tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng A. ĐT Việt Nam mới đá 1 trận, được 3 điểm và tạm xếp nhì bảng với hiệu số +7. Indonesia sau chiến thắng 5-1 trước Campuchia đã tạm thời có vị trí thứ 3 trong bảng với 3 điểm cùng hiệu số +4.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất, cập nhật đến 5h sáng 28/7.

Các đội Campuchia và Timor Leste chưa có điểm nào và đang ở những vị trí cuối cùng. Campuchia có hiệu số -5 đang tạm xếp trên trong khi Timor Leste xếp cuối với hiệu số -9.