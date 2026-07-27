Người hâm mộ có thêm lựa chọn mua vé trận ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore ở ASEAN Cup

Sau khi kết thúc thời gian bán vé online, BTC tiếp tục mở bán vé trực tiếp trận ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Cụ thể như sau:

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Singapore, diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội;

A/ MỆNH GIÁ VÉ

* 500.000đ/vé

* 400.000 đ/vé

* 300.000 đ/vé

* 200.000 đ/vé

B/ KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH

* Ngày 28/7: Từ 14h00 đến 16h30;

* Các ngày 29/7, 30/7: Sáng từ 09h00 đến 11h30; Chiều từ 13h45 đến 16h30.

* Ngày 31/7: Sáng từ 09h00 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 20h00;

Địa điểm: Quầy vé đặt tại cổng chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 30/7 tăng cường điểm bán tại cổng chính SVĐQG Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội. Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết.