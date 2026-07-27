Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/7: Singapore thắng dễ Timor Leste
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/7: Singapore thắng dễ Timor Leste với tỷ số 2-0.
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/7: Singapore thắng dễ Timor Leste với tỷ số 2-0. Đây là trận đấu Singapore hoàn toàn áp đảo và có được 2 bàn thắng ở mỗi hiệp.
Phút 41, cầu thủ chủ nhà tạt bóng từ cánh trái như đặt để Ilhan Fandi lắc đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới đội khách. Lần này không có gì có thể ngăn cản Fandi ăn mừng bàn mở tỷ số.
Đến phút 56, Nakamura tạt bóng chuẩn mực từ cánh trái để một cầu thủ nhập tịch khác là Song Ui Young băng vào đánh đầu tung lưới Timor Leste, nâng tỷ số lên 2-0 cho Singapore.
Thầy trò HLV Gavin Lee đã có được 6 điểm sau 2 trận toàn thắng ở giải đấu năm nay.