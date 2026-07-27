Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/7: Singapore thắng dễ Timor Leste

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Trận đấu Singapore vs Timor Leste trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 18h hôm nay 27/7. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play để phục vụ người hâm mộ.

Với những gì đã diễn ra ngày ra quân, Singapore được đánh giá cao hơn hẳn Timor Leste. Singapore giành chiến thắng 2-1 trên sân Campuchia trong khi đội bóng được đánh giá yếu nhất giải đã có màn ra quân đáng quên khi để thua ĐT Việt Nam 0-7.

Dù cũng nỗ lực tìm kiếm các cầu thủ có dòng máu ngoại về phục vụ nhưng Timor Leste vẫn cho thấy họ vẫn còn phải học hỏi nhiều. 13 cầu thủ đang thi đấu ở Bồ Đào Nha, Australia, Malaysia… vẫn chưa đủ sức để có thể nâng cấp năng lực của ĐTQG bởi chuyên môn của những cầu thủ này cũng chỉ ở mức vừa phải.

Trong lúc đó, Singapore quyết tâm tìm lại ánh hào quang của 1 đội đã từng 4 lần vô địch nhưng chỉ 2 lần vào bán kết trong 6 giải AFF Cup gần nhất. Cũng như Timor Leste, nhưng chất lượng cầu thủ nhập tịch của Campuchia có vẻ cao hơn.

Điều đó phần nào cho thấy màn trình diễn khó khăn của Singapore cho dù đội bóng của đảo quốc Sư tử vẫn hoàn thành mục tiêu 3 điểm như đề ra. Phát biểu sau trận đấu, HLV Gavin Lee thừa nhận Singapore đã gặp những thách thức lớn trong chuyến làm khách vừa qua.

Tuy nhiên khi được trở về sân nhà, Singapore chắc chắn sẽ nỗ lực hướng tới chiến thắng trước Timor Leste.