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Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/7: Singapore thắng dễ Timor Leste

Thứ Hai, 19:58, 27/07/2026
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VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/7: Singapore thắng dễ Timor Leste với tỷ số 2-0.

Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/7: Singapore thắng dễ Timor Leste với tỷ số 2-0. Đây là trận đấu Singapore hoàn toàn áp đảo và có được 2 bàn thắng ở mỗi hiệp. 

Phút 41, cầu thủ chủ nhà tạt bóng từ cánh trái như đặt để Ilhan Fandi lắc đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới đội khách. Lần này không có gì có thể ngăn cản Fandi ăn mừng bàn mở tỷ số. 

Đến phút 56, Nakamura tạt bóng chuẩn mực từ cánh trái để một cầu thủ nhập tịch khác là Song Ui Young băng vào đánh đầu tung lưới Timor Leste, nâng tỷ số lên 2-0 cho Singapore. 

Thầy trò HLV Gavin Lee đã có được 6 điểm sau 2 trận toàn thắng ở giải đấu năm nay. 

10:20
10:20
ket qua asean cup 2026 hom nay 27 7 singapore thang de timor leste hinh anh 2
10:24

Trận đấu Singapore vs Timor Leste trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 18h hôm nay 27/7. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play để phục vụ người hâm mộ.

ket qua asean cup 2026 hom nay 27 7 singapore thang de timor leste hinh anh 4

Với những gì đã diễn ra ngày ra quân, Singapore được đánh giá cao hơn hẳn Timor Leste. Singapore giành chiến thắng 2-1 trên sân Campuchia trong khi đội bóng được đánh giá yếu nhất giải đã có màn ra quân đáng quên khi để thua ĐT Việt Nam 0-7.

Dù cũng nỗ lực tìm kiếm các cầu thủ có dòng máu ngoại về phục vụ nhưng Timor Leste vẫn cho thấy họ vẫn còn phải học hỏi nhiều. 13 cầu thủ đang thi đấu ở Bồ Đào Nha, Australia, Malaysia… vẫn chưa đủ sức để có thể nâng cấp năng lực của ĐTQG bởi chuyên môn của những cầu thủ này cũng chỉ ở mức vừa phải.

Trong lúc đó, Singapore quyết tâm tìm lại ánh hào quang của 1 đội đã từng 4 lần vô địch nhưng chỉ 2 lần vào bán kết trong 6 giải AFF Cup gần nhất. Cũng như Timor Leste, nhưng chất lượng cầu thủ nhập tịch của Campuchia có vẻ cao hơn.

Điều đó phần nào cho thấy màn trình diễn khó khăn của Singapore cho dù đội bóng của đảo quốc Sư tử vẫn hoàn thành mục tiêu 3 điểm như đề ra. Phát biểu sau trận đấu, HLV Gavin Lee thừa nhận Singapore đã gặp những thách thức lớn trong chuyến làm khách vừa qua.

Tuy nhiên khi được trở về sân nhà, Singapore chắc chắn sẽ nỗ lực hướng tới chiến thắng trước Timor Leste. 

10:25
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

17:13
ket qua asean cup 2026 hom nay 27 7 singapore thang de timor leste hinh anh 5
Đội hình xuất phát của ĐT Singapore. (Ảnh: FAS). 
17:13
ket qua asean cup 2026 hom nay 27 7 singapore thang de timor leste hinh anh 6
Đội hình xuất phát của ĐT Timor Leste. (Ảnh: FFTL). 
17:52
ket qua asean cup 2026 hom nay 27 7 singapore thang de timor leste hinh anh 8
ket qua asean cup 2026 hom nay 27 7 singapore thang de timor leste hinh anh 9
Ảnh: FAS. 
18:00

1' Trận đấu bắt đầu !!!! Timor Leste giao bóng trước. 

18:04

4' Cầu thủ nhập tịch Nakamura của Singapore nhận thẻ vàng sau tình huống cao chân với tiền vệ của Timor Leste. 

18:10

9' Cầu thủ Singapore ngã trong vòng cấm Timor Leste sau va chạm với thủ môn đội khách nhưng trọng tài xác định không có phạt đền cho đội chủ nhà.

18:15

15' Singapore đang kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Timor Leste cũng cho thấy sự tự tin cao độ. Đội khách sẵn sàng có những pha phối hợp, xử lý qua người tương đối ấn tượng. 

18:19
ket qua asean cup 2026 hom nay 27 7 singapore thang de timor leste hinh anh 10
Ảnh: FFC. 
18:23

23' Singapore mới chỉ có 1 cú dứt điểm không trúng đích kể từ đầu trận. Timor Leste vẫn đang thi đấu rất tập trung. 

18:31

30' Song Ui Yong có quả tạt tạo nên sự đột biến, mở ra cơ hội cho Ilhan Fandi đánh đầu tung lưới Timor Leste. Tuy nhiên, các trọng tài xác định Fandi đã việt vị và bàn thắng không được công nhận. 

18:37

37' João Rangel (Timor Leste) có pha xử lý bên cánh trái rồi cắt vào và dứt điểm ngay, bóng đi chệch khung thành Singapore. 

18:42

41' VÀO OOO!!!! Trong thế trận bế tắcSingapore đã có bàn mở tỷ số từ pha bóng bổng. Cầu thủ chủ nhà tạt bóng từ cánh trái như đặt để Ilhan Fandi lắc đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới đội khách. Lần này không có gì có thể ngăn cản Fandi ăn mừng bàn mở tỷ số. 

18:45

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!!

18:49

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà Singapore. 

18:49
ket qua asean cup 2026 hom nay 27 7 singapore thang de timor leste hinh anh 11
Ảnh: FAS. 
19:04

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

19:09

46' Ngay đầu hiệp 2,  Singapore đã có pha tấn công nguy hiểm. Vẫn là kịch bản quen thuộc với cú tạt từ cánh trái để Fandi đánh đầu. Thủ thành Niski của Timor Leste đã phải bay người cứu thua. 

19:15

53' Timor Leste có một số tình huống dâng cao đội hình. Đó là cơ hội để đội chủ nhà thực hiện các pha bóng chuyển trạng thái. 

19:19

56' VÀO OOO!!! Nakamura tạt bóng chuẩn mực từ cánh trái để một cầu thủ nhập tịch khác là Song Ui Young băng vào đánh đầu tung lưới Timor Leste, nâng tỷ số lên 2-0 cho Singapore. 

19:26

64' Thế trận đang hoàn toàn thuộc về Singapore sau bàn thắng thứ hai. Đội chủ nhà đang có lợi thế rất lớn. 

19:31
ket qua asean cup 2026 hom nay 27 7 singapore thang de timor leste hinh anh 12
Ảnh: AFF. 
19:35

73' Một số cầu thủ trụ cột của ĐT Singapore đã được rút khỏi sân. Thế trận gần như đã an bài dù vẫn còn gần 20 phút thi đấu chính thức. 

19:43

81' Singapore đang chủ động giữ bóng. Sự phản kháng của Timor Leste là rất yếu ớt. 

19:52

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

19:57

Hết giờ !!! Singapore thắng 2-0. 

ket qua asean cup 2026 hom nay 27 7 singapore thang de timor leste hinh anh 13

 

Trần Tiến/VOV.VN
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