Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/7: Indonesia thắng đậm Campuchia
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/7: Indonesia thắng đậm Campuchia với tỷ số 5-1.
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/7: Indonesia thắng đậm Campuchia với tỷ số 5-1 trong màn đọ sức diễn ra trên sân nhà Pakansari.
Chỉ trong 24 phút đầu, Indonesia đã dẫn trước 3-0 với các bàn thắng của Baker (2 bàn) và Walsh. Phút thứ 6, từ quả đá phạt bên góc phải, tiền đạo cao gần 2m của Indonesia - Baker băng vào đánh đầu đưa trái bóng găm thẳng vào lưới Campuchia. 1-0 cho Indonesia.
Phút 16, Indonesia có pha phối hợp nhịp nhàng, bóng được thả xuống cánh phải để Reijnders băng lên căng ngang cho Baker áp sát dứt điểm tung lưới Campuchia. Tỷ số là 2-0. Đến phút 24, Haye đá phạt góc, tạo ra cơ hội để Walsh băng vào đánh đầu tung lưới Campuchia. 3-0 cho đội chủ nhà Indonesia.
Sau đó, trong hiệp 2 dù Campuchia gỡ lại 1 bàn nhưng Baker cùng Ravens đã kịp ghi thêm 2 bàn nữa để giúp Indonesia hoàn tất màn ra quân ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 5-1.