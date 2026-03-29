Bảng xếp hạng CFA Team China 2026 mới nhất

Lượt trận hai CFA Team China 2026 diễn ra với sự hấp dẫn và kịch tính. Ở trận đấu giữa U23 Trung Quốc với U23 CHDCND Triều Tiên, đội chủ nhà kiểm soát bóng và tổ chức tấn công ngay từ đầu, nhưng hàng thủ kín kẽ cùng thể lực tốt của Triều Tiên khiến Trung Quốc bế tắc trong khâu tạo đột biến.

Bất ngờ ở phút 23 khi Ryang Kwang Myong tận dụng bóng bật ra ghi bàn, đưa Triều Tiên vươn lên dẫn trước. Sau khi nhận bàn thua, U23 Trung Quốc gia tăng sức ép, nhưng không tìm được bàn gỡ trong hiệp một.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục nghiêng về phía U23 Trung Quốc tấn công và U23 Triều Tiên tiếp tục đá phòng ngự phản công. Bước ngoặt đến ở phút 85 khi Trung Quốc được hưởng phạt đền và Xiang Yuwang thực hiện thành công, ấn định 1-1

U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan.

Trong khi đó, ở trận U23 Việt Nam với U23 Thái Lan, đội bóng xứ chùa vàng gây sốc ngay từ giây thứ 22 khi Chotmuangpak tận dụng pha tấn công chớp nhoáng mở tỷ số. Suốt hiệp một, Thái Lan duy trì lối áp sát hiệu quả, U23 Việt Nam liên tục mắc bẫy việt vị và gặp khó trong triển khai bóng.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam có một số sự thay đổi người, cải thiện thế trận và tạo ra một số cơ hội. Tuy nhiên, khâu dứt điểm thiếu chính xác khiến bàn gỡ không đến. Chung cuộc U23 Việt Nam thua 0-1, và chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận, xếp cuối bảng. Trong khi đó, U23 Thái Lan dẫn đầu với 4 điểm. U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên có cùng 2 điểm đứng thứ ba và thứ tư trên bảng xếp hạng.

Cập nhật bảng xếp hạng CFA Team China 2026 sau 2 lượt trận.