中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng CFA Team China 2026 mới nhất

Chủ Nhật, 06:00, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng CFA Team China 2026 mới nhất, sau hai lượt trận, U23 Thái Lan tạm dẫn đầu và rộng cửa vô địch.

Lượt trận hai CFA Team China 2026 diễn ra với sự hấp dẫn và kịch tính. Ở trận đấu giữa U23 Trung Quốc với U23 CHDCND Triều Tiên, đội chủ nhà kiểm soát bóng và tổ chức tấn công ngay từ đầu, nhưng hàng thủ kín kẽ cùng thể lực tốt của Triều Tiên khiến Trung Quốc bế tắc trong khâu tạo đột biến.

Bất ngờ ở phút 23 khi Ryang Kwang Myong tận dụng bóng bật ra ghi bàn, đưa Triều Tiên vươn lên dẫn trước. Sau khi nhận bàn thua, U23 Trung Quốc gia tăng sức ép, nhưng không tìm được bàn gỡ trong hiệp một.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục nghiêng về phía U23 Trung Quốc tấn công và U23 Triều Tiên tiếp tục đá phòng ngự phản công. Bước ngoặt đến ở phút 85 khi Trung Quốc được hưởng phạt đền và Xiang Yuwang thực hiện thành công, ấn định 1-1

U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan.

Trong khi đó, ở trận U23 Việt Nam với U23 Thái Lan, đội bóng xứ chùa vàng gây sốc ngay từ giây thứ 22 khi Chotmuangpak tận dụng pha tấn công chớp nhoáng mở tỷ số. Suốt hiệp một, Thái Lan duy trì lối áp sát hiệu quả, U23 Việt Nam liên tục mắc bẫy việt vị và gặp khó trong triển khai bóng.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam có một số sự thay đổi người, cải thiện thế trận và tạo ra một số cơ hội. Tuy nhiên, khâu dứt điểm thiếu chính xác khiến bàn gỡ không đến. Chung cuộc U23 Việt Nam thua 0-1, và chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận, xếp cuối bảng. Trong khi đó, U23 Thái Lan dẫn đầu với 4 điểm. U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên có cùng 2 điểm đứng thứ ba và thứ tư trên bảng xếp hạng.

Cập nhật bảng xếp hạng CFA Team China 2026 sau 2 lượt trận.
Hoàng Yến/VOV.VN
Tag: CFA Team China 2026 U23 Việt Nam U23 Thái Lan U23 Trung Quốc U23 Triều Tiên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá