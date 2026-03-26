Bảng xếp hạng CFA Team China 2026 mới nhất: U23 Việt Nam tạm xếp thứ ba

Bảng xếp hạng CFA Team China 2026 mới nhất chứng kiến U23 Việt Nam đang tạm thời xếp sau hai đội U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan.

Sau lượt trận đầu tiên, cả bốn đội U23 Việt Nam, U23 Triều Tiên, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan đều có 1 điểm sau những trận hòa. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cùng U23 Triều Tiên tạm thời xếp sau do có trận hòa 1-1. Trong khi đó, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan có trận hòa 2-2 nên tạm thời xếp trên.

Giải CFA Team China 2026 có bốn đội tranh tài, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội có nhiều điểm nhất sau ba lượt trận sẽ giành chức vô địch.

Lượt trận tiếp theo của giải sẽ diễn ra vào ngày 28/3, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan lúc 14h trong khi U23 Triều Tiên đấu U23 Trung Quốc lúc 18h35.