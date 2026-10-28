English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/27 mới nhất: CAHN tăng bậc sau trận thắng cảm xúc

Thứ Tư, 06:00, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/27 mới nhất tính đến sáng 28/10, CAHN vươn lên đứng hạng 11 ở khu vực phía Đông sau trận thắng cảm xúc trước Cảng Thượng Hải.

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/27 mới nhất

Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/27, CAHN vươn lên xếp hạng 11 với 3 điểm ở khu vực phía Đông sau trận thắng Cảng Thượng Hải 3-2 tại lượt 3 vòng bảng (League Phase) diễn ra tối 27/10 trên sân vận động Pudong, Thượng Hải, Trung Quốc.

bang xep hang cup c1 chau A 2026 27 moi nhat cahn tang bac sau tran thang cam xuc hinh anh 1
Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 tính đến sáng 28/10

Sau trận đấu, HLV Mano Polking bày tỏ niềm tự hào về thành tích của toàn đội và khẳng định CAHN luôn tin tưởng vào khả năng giành điểm ở sân chơi châu lục. Nhà cầm quân này cũng đánh giá cao sự chuẩn bị chiến thuật trước đối thủ, sau hai trận đấu trước đó và màn trình diễn tốt trước Kashima trên sân nhà.

Trên sân Pudong, CAHN ba lần vượt lên dẫn trước và cuối cùng bảo vệ thành công chiến thắng. Phút 35, Perea mở tỷ số sau pha phối hợp giữa Stefan Mauk và Alan, nhưng cú sút của Prince chạm chân Frans Putros ở phút 44 khiến Nguyễn Filip không thể cản phá, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

bang xep hang cup c1 chau A 2026 27 moi nhat cahn tang bac sau tran thang cam xuc hinh anh 2
Perea thi đấu thăng hoa với cú đúp bàn thắng vào lưới Cảng Thượng Hải (Ảnh: AFC)

Ngay đầu hiệp hai, phút 49, Leo Artur giúp CAHN tái lập lợi thế bằng cú sút chìm hiểm hóc trong vòng cấm. Tuy nhiên, Miguel Campos gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà ở phút 60 với pha đá phạt trực tiếp đẳng cấp.

Đến phút 69, Leo Artur kiến tạo để Perea đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và đưa CAHN dẫn 3-2. Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở phút 74 khi đội khách bị thổi phạt đền sau tình huống Adou Minh phạm lỗi trong vòng cấm.

Nguyễn Filip cản phá cú sút 11m đầu tiên, nhưng trọng tài yêu cầu đá lại do thủ môn CAHN xuất phát lỗi. Ở lượt thực hiện thứ hai, Mateus Vital sút trúng cột dọc, giúp đại diện Việt Nam tránh bàn thua trong tình huống quyết định.

bang xep hang cup c1 chau A 2026 27 moi nhat cahn tang bac sau tran thang cam xuc hinh anh 3
CAHN giành chiến thắng kịch tính trước đại diện bóng đá Trung Quốc (Ảnh: AFC)

Trong những phút cuối, CAHN lùi sâu đội hình chống đỡ sức ép liên tục từ Cảng Thượng Hải. Sau 9 phút bù giờ, thầy trò HLV Mano Polking vẫn đứng vững để giành chiến thắng 3-2, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và thắp lại hy vọng cạnh tranh tại Cúp C1 châu Á 2026/27.

Quách Khiêm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CLB CAHN giành chiến thắng lịch sử ở Cúp C1 châu Á tại Trung Quốc
CLB CAHN giành chiến thắng lịch sử ở Cúp C1 châu Á tại Trung Quốc

VOV.VN - CLB CAHN giành chiến thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi thắng Cảng Thượng Hải 3-2 ngay trên sân khách. Đây là lần đầu tiên 1 CLB của V-League giành chiến thắng khi thi đấu với đội chủ nhà tại một sân vận động ở Trung Quốc.

CLB CAHN giành chiến thắng lịch sử ở Cúp C1 châu Á tại Trung Quốc

CLB CAHN giành chiến thắng lịch sử ở Cúp C1 châu Á tại Trung Quốc

VOV.VN - CLB CAHN giành chiến thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi thắng Cảng Thượng Hải 3-2 ngay trên sân khách. Đây là lần đầu tiên 1 CLB của V-League giành chiến thắng khi thi đấu với đội chủ nhà tại một sân vận động ở Trung Quốc.

Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay: CAHN thắng Cảng Thượng Hải theo kịch bản khó tin
Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay: CAHN thắng Cảng Thượng Hải theo kịch bản khó tin

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Á 2026/27 hôm nay 27/10: CAHN giành chiến thắng 3-2 trước Cảng Thượng Hải ở lượt trận thứ 3 vòng bảng theo kịch bản khó tin.

Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay: CAHN thắng Cảng Thượng Hải theo kịch bản khó tin

Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay: CAHN thắng Cảng Thượng Hải theo kịch bản khó tin

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Á 2026/27 hôm nay 27/10: CAHN giành chiến thắng 3-2 trước Cảng Thượng Hải ở lượt trận thứ 3 vòng bảng theo kịch bản khó tin.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN, lượt trận thứ ba vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027 diễn ra lúc 17h ngày 27/10 trên sân Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN, lượt trận thứ ba vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027 diễn ra lúc 17h ngày 27/10 trên sân Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc.

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 mới nhất: CAHN vượt khó
Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 mới nhất: CAHN vượt khó

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 27/10, CAHN đứng hạng 13 ở khu vực phía Đông, thầy trò HLV Polking quyết có điểm trước Cảng Thượng Hải ở lượt 3 để cải thiện thứ hạng.

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 mới nhất: CAHN vượt khó

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 mới nhất: CAHN vượt khó

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 27/10, CAHN đứng hạng 13 ở khu vực phía Đông, thầy trò HLV Polking quyết có điểm trước Cảng Thượng Hải ở lượt 3 để cải thiện thứ hạng.

Nhận định Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN: Quyết tâm có điểm số đầu tiên
Nhận định Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN: Quyết tâm có điểm số đầu tiên

VOV.VN - Nhận định Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN thuộc lượt trận 3 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27 diễn ra lúc 17h00 ngày 27/10: Thầy trò HLV Mano Polking quyết tâm có điểm số đầu tiên ở sân chơi châu lục.

Nhận định Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN: Quyết tâm có điểm số đầu tiên

Nhận định Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN: Quyết tâm có điểm số đầu tiên

VOV.VN - Nhận định Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN thuộc lượt trận 3 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27 diễn ra lúc 17h00 ngày 27/10: Thầy trò HLV Mano Polking quyết tâm có điểm số đầu tiên ở sân chơi châu lục.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế