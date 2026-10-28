Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/27 mới nhất: CAHN tăng bậc sau trận thắng cảm xúc

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/27 mới nhất

Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/27, CAHN vươn lên xếp hạng 11 với 3 điểm ở khu vực phía Đông sau trận thắng Cảng Thượng Hải 3-2 tại lượt 3 vòng bảng (League Phase) diễn ra tối 27/10 trên sân vận động Pudong, Thượng Hải, Trung Quốc.

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 tính đến sáng 28/10

Sau trận đấu, HLV Mano Polking bày tỏ niềm tự hào về thành tích của toàn đội và khẳng định CAHN luôn tin tưởng vào khả năng giành điểm ở sân chơi châu lục. Nhà cầm quân này cũng đánh giá cao sự chuẩn bị chiến thuật trước đối thủ, sau hai trận đấu trước đó và màn trình diễn tốt trước Kashima trên sân nhà.

Trên sân Pudong, CAHN ba lần vượt lên dẫn trước và cuối cùng bảo vệ thành công chiến thắng. Phút 35, Perea mở tỷ số sau pha phối hợp giữa Stefan Mauk và Alan, nhưng cú sút của Prince chạm chân Frans Putros ở phút 44 khiến Nguyễn Filip không thể cản phá, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

Perea thi đấu thăng hoa với cú đúp bàn thắng vào lưới Cảng Thượng Hải (Ảnh: AFC)

Ngay đầu hiệp hai, phút 49, Leo Artur giúp CAHN tái lập lợi thế bằng cú sút chìm hiểm hóc trong vòng cấm. Tuy nhiên, Miguel Campos gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà ở phút 60 với pha đá phạt trực tiếp đẳng cấp.

Đến phút 69, Leo Artur kiến tạo để Perea đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và đưa CAHN dẫn 3-2. Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở phút 74 khi đội khách bị thổi phạt đền sau tình huống Adou Minh phạm lỗi trong vòng cấm.

Nguyễn Filip cản phá cú sút 11m đầu tiên, nhưng trọng tài yêu cầu đá lại do thủ môn CAHN xuất phát lỗi. Ở lượt thực hiện thứ hai, Mateus Vital sút trúng cột dọc, giúp đại diện Việt Nam tránh bàn thua trong tình huống quyết định.

CAHN giành chiến thắng kịch tính trước đại diện bóng đá Trung Quốc (Ảnh: AFC)

Trong những phút cuối, CAHN lùi sâu đội hình chống đỡ sức ép liên tục từ Cảng Thượng Hải. Sau 9 phút bù giờ, thầy trò HLV Mano Polking vẫn đứng vững để giành chiến thắng 3-2, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và thắp lại hy vọng cạnh tranh tại Cúp C1 châu Á 2026/27.